عملکرد ادارات برق، پست و صنعت معدن قدس ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر امروز در حاشیه این دیدار اظهار داشت: نیازسنجی و ساختار شناسی ادارات خدمات رسان، در راستای تحقق سیاستهای دولت تدبیر و امید و در امتداد برآورده کردن رضایتمندی عموم شهروندان است، این بازدیدها به صورت مستمر انجام می شود و هدف از انجام آنها مچگیری مسئولان نیست و فقط در راستای ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان صورت می پذیرند و به طور قطع انجام درست امور مورد تشویق و کاستی ها با اخطار همراه خواهند بود.

وی این بازدیدها را به نوعی سیاست های درون سازمانی برای بازرسی میدانی از نحوه عملکرد ارگان ها و نهادهای خدمات رسان به عموم مردم اعلام کرد و تصریح کرد: تمامی کاستی ها، نقاط ضعف و قدرت به طور کارشناسانه آسیب شناسی و در چارچوب یک فرمت مدون برای یک اقدام زیربنایی، طبقه بندی و نهایتا طی مکاتبه ایی به مدیر دستگاه و همچنین مدیرکل دستگاه مربوطه برای رفع نواقص ابلاغ شود.

فردی خطاب به کارکنان این ادارات گفت: اکنون که فرصت خدمت صادقانه به خلق برای شما فراهم شده است شما نیز باید با استعانت از درگاه الهی، فرصت را غنیمت شمرده و در راستای خدمت به آحاد مختلف مردم که همواره پشتیبان نظام بوده‌اند، گام بردارید.

وی ادامه داد: مسئولیت در نظام اسلامی باید عرصه و تجلی بندگی خدا و خدمت به مردم باشد و هم‌چنین بقا و تداوم هر نظام از جمله نظام جمهوری اسلامی به اعتماد مردم و حمایت مردمی نیازمند است که رسیدن به این هدف جز با خدمت‌رسانی صادقانه، خالصانه و بی‌منت مسئولان و کارگزاران نظام به مردم حاصل نمی‌شود.

وی بر وحدت، وفاق، هم‌گرایی، انسجام، کار و تلاش و اهتمام مجدانه و استفاده از همه ظرفیت‌ها در شهرستان تأکید کرد و افزود: همه هدف ما باید برای رضای خدا و جلب رضایت مردم در شهرستان باشد.