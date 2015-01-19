مدیران شهرستان های آذربایجان شرقی برای توسعه پژوهش و فناوری اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پژوهش و فناوری شهرستان هشترود اظهار داشت: تفکر و پژوهش اصلی ترین عامل توسعه مناطق استان بوده و اراده مسئولان برای پیشرفت و توسعه به مردم نیز شوق و انگیزه می دهد.

وی ادامه داد: از تمامی مدیران شهرستان ها انتظار داریم در راستای حمایت از پژوهش و فناوری قدم بردارند که این امر جز با حمایت از دانشگاهیان و نخبگان علمی میسر نخواهد بود.

پاکزاد افزود: دانشگاهیان و نخبگان موتور متحرکه جامعه بوده و همکاری آنان و استفاده از قابلیت های مختلف شهرستان ها موجب هم افزایی برای توسعه می شود.

وی تنها مسیر توسعه پایدار را توجه به پژوهش و فناوری دانست و اظهار کرد: با وجود محرومیت های موجود در این شهرستان، بهترین و نتیجه بخش ترین مسیر توسعه توجه به علم و پژوهش است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به طرح های علمی در دانشگاه ها و لزوم حمایت همه جانبه از آن ها گفت: توسعه دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد تا طرح های این محافل علمی خود به خود تجاری سازی شوند.