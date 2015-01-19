قائم مقام وزیر کشور با خانواده شهید کاشانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی ظهر دوشنبه به همراه فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و دیگر مسئولان قدس از خانواده شهید کاشانی بازدید و دلجویی کرد.

وی در حاشیه این دیدار اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی همواره برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن در صحنه هستند و در مقابله با اشرار، جان خود را فدا می‌کنند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه همه نیروهای انتظامی جان خود را برای دستگیری در طبق اخلاص می‌گذارند، عنوان کرد: سرگرد محمد جلال کاشانی از ماموران خدوم انتظامی تهران بزرگ بود که در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به درجه رفیع شهادت نایل آمد که ایشان یکی از افتخارات نیروی انتظامی هستند.

وی بیان کرد: شهادت این شهدا نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی همواره برای مقابله با اشرار، ایستادگی کرده و در جبهه هستند و امیدوار هستیم که راه شهدا را تداوم بخشیم.

جزینی افزود: خانواده های شهدا چشم و چراغ این مملکت اسلامی هستند لذا وظیفه داریم که در همه ایام نسبت به سرکشی و دلجویی از آنها دین خود را شهدا ادا کرده و در راه خدمتگزاری به خانواده های معظم آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

لازم به ذکر است که شهید کاشانی ۲۸ مهر ماه سالجاری به هنگام گشت زنی در منطقه مرزداران تهران در جریان درگیری با قاچاقچیان، بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.