مسابقات اسکواش دختران کشور در قم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسکواش قهرمانی استعدادیابی دختران کشور عصر دوشنبه به کار خود پایان داد و نفرات بر‌تر در رده‌های سنی زیر ۹ سال و زیرا ۱۱ سال شناخته شدند.

در این مسابقات که در سالن بین المللی اسکواش مجموعه ورزشی هفتم تیر قم برگزار شد تیم‌هایی از استان‌های تهران، کرمان، مازنداران، گلستان، اصفهان، خوزستان، مرکزی، فارس و گیلان در قم حضور پیدا کرده و مسابقات خود را برگزار کردند.

این مسابقات در ۲ گروه زیر ۹ سال ۲۴ شرکت کننده و زیر ۹ سال ۱۰ شرکت کننده در پنج گیم برگزار شد و در رده سنی زیر ۱۱ سال، ستایش پزشکی از استان مرکزی عنوان قهرمانی را به دست آورد و مهدیس هاشمی فر از فارس و نرگس سلطانی از گلستان دوم و سوم شدند و بهاره قایدی از فارس چهارم شد.

در رده سنی زیر ۱۱ سال، پارمین نکوپایان از تهران صاحب مدال طلا و عنوان قهرمانی شد و زهرا پورخلیلی از گیلان در رده دوم قرار گرفت ضمن اینکه تارا سعادتی و ثمین حسن‌پور هر ۲ از استان فارس در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.

در بخش پلیت نیز در رده سنی ۱۱ سال پرنیا طالبی از اصفهان و در رده سنی ۹ سال درسا حقیقت، دیگر ورزشکار اصفهانی عنوان برگزیده را کسب کردند.

هیئت اسکواش قم پس از مدت‌ها، میزبانی این رویداد استعدادیابی کشوری را بر عهده گرفت تا نشان دهد برای آینده این رشته ورزشی و خروج آن از رکود، برنامه دارد.