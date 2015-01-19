بازار کربن ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی با بیان اینکه به طور کلی در جهان به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده و گازهای گلخانه ای دو نوع سیاست گذاری انجام می گیرد، گفت: این سیاست‌ها شامل نگرش بازار محور و نگرش مبتنی بر کنترل و نظارت است.

مدیرعامل بورس انرژی با اعلام اینکه نگرش مبتنی بر کنترل و نظارت اغلب شامل اخذ مالیات و عوارض از واحدهای صنعتی است که بیش از حد مجاز آلودگی یا گاز گلخانه ای تولید می کنند، تصریح کرد: این نوع سیاست گذاری مبتنی بر انگیزه بخشی اقتصادی نیست و از این حیث چندان کارآمد نیست.

این مقام مسئول، افزود: در این روش واحدهای صنعتی مایل نیستند از سطح استاندارد تعریف شده فراتر بروند و میزان انتشار خود را از سطح مجاز کمتر کنند. علاوه بر آن در این مدل واحدهای صنعتی همواره از طریق روش های قانونی و غیر قانونی به دنبال راه های گریز از پرداخت مالیات و عوارض هستند و این موضوع را به عنوان یک تحمیل اجباری به کلیه واحدهای صنعتی قلمداد می کنند.

مدیرعامل بورس انرژی در خصوص نگرش بازار محور بیان کرد: در این مدل، پس از تشکیل بازار اوراق سهمیه مجاز انتشار آلایندگی و گازهای گلخانه ای، این سهمیه مجاز توسط واحدهای صنعتی و تجاری قابل داد و ستد می شود.

حسینی در خصوص مزایای این مدل در مقایسه با نظارت و کنترل هم توضیح داد: این روش از یک طرف باعث کاهش آلودگی و از طرف دیگر باعث ایجاد انگیزه در کاهش بیشتر این گازها خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول همه واحدهای صنعتی با استفاده از ساز و کارهای مختلف همواره به دنبال کاهش میزان انتشار آلایندگی خود از سهمیه مجاز به منظور فروش و معامله ظرفیت باقیمانده خود هستند. از طرف دیگر واحدهای صنعتی که به هر دلیلی موفق به کاهش میزان انتشار آلایندگی یا گازهای گلخانه ای خود نشده اند نیز با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضای بازار، با پرداخت هزینه، میزان مازاد آلایندگی ایجاد شده توسط واحدهای صنعتی خود را جبران می کنند. همچنین هزینه کاهش انتشار در این روش بسیار کمتر از روش نظارت و کنترل است.

مدیر عامل بورس انرژی کمک به کاهش آلودگی هوا از طریق ساز و کارهای مالی موجود در بازار سرمایه کشور را در راستای مسئوولیت های اجتماعی چهارمین بورس رسمی کشور ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به مطالعات انجام شده و وجود زیرساخت های لازم در بازار سرمایه کشور، در صورت وجود اراده لازم در این زمینه و طی مراحل قانونی و مقرراتی، بورس انرژی با همکاری سایر نهادهای ذیربط از جمله سازمان محیط زیست، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت آمادگی بستر سازی برای شروع معاملات کربن در کشور را دارد.