تغییر عمده مدیریتی درکردستان نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به سوالات متعدد آنها در حوزه های مختلف پاسخ داد و گفت: عمده ترین مسئله ای که در تهران مورد پیگیری قرار داده ایم مربوط به وضعیت آب در استان است.

وی عنوان کرد: هرچند میزان بارش های استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش داشته است ولی زمان بارش های امسال چون عمدتا در آبان ماه بود در کل تاثیرچندانی در جبران کاهش بارندگی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه نسبت به میانگین درازمدت شاهد کاهش ۲۰ درصدی میزان بارندگی در استان هستیم، اظهارداشت: برای رسیدگی به وضعیت آبی استان چند راهکار را دنبال کرده ایم و در این رابطه مشکلات استان را به معاون اول رئیس جمهور انعکاس داده ایم.

استاندار کردستان در رابطه با وضعیت پروازهای فرودگاه سنندج نیز بیان کرد: درنظر داریم شرکت هواپیمایی در استان با مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ایجاد کنیم و خوشبختانه مقدمات این اقدام هم انجام شده است.

زاهدی لغو بخشی از پروازهای فرودگاه سنندج را به دلیل شرایط آب و هوایی استان ذکر کرد و ادامه داد: توپوگرافی فرودگاه سنندج به گونه ای است که با ظاهر شدن ابرهایی در آسمان ریسک پرواز افزایش می یابد و این مسئله هم از دیگر علل لغو پروازها است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل استان در حوزه زیرساخت های حمل و نقل، مربوط به راه است، افزود: استان کردستان در مسیر ترانزیت شمال جنوب با طراحی و تصویب کریدور شمال جنوب غرب کشور که از سنندج، دیواندره و سقز می گذرد، قرار گرفته است، ولی با این وجود یک متر آزاد راه در استان وجود ندارد.

وی عنوان کرد: پروژه های زیادی در حوزه راه سازی استان فعال است ولی هنوز شرایط راه های استان رضایت بخش نیست.

استاندار کردستان اظهارداشت: از ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه ۸۵ میلیارد تومان به راه های استان اختصاص پیدا کرده واز این لحاظ بهترین عملکرد را در سطح کشور داشته ایم.

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای تجهیزو تکمیل بیمارستان های درحال ساخت

زاهدی در پاسخ به سوالات مربوط به حوزه درمان در استان هم گفت: در این دولت وضعیت حوزه درمان بهبود مطلوبی با اجرای طرح تحول نظام سلامت پیدا کرده است به گونه ای که امروز مردم تنها ۱۰ درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند.

وی عنوان کرد: تنها داروهای ویژه بیماران خاص و داروهای خارجی تاکنون مشمول طرح نظام سلامت قرار نگرفته است که وزارت بهداشت هم طی چند روز اخیر اعلام کرده به زودی این داروها هم شامل این طرح می شوند.

وی بیان کرد: نامناسب بودن وضعیت بیمارستان ها وکمبود امکانات موجود در آنها را قبول داریم که در سفر وزیربهداشت،درمان و آموزش پزشکی به استان وعده اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان و مراکز درمانی را دادند.

استاندار کردستان اظهارداشت: از دیگر برکات سفر مذکور اختصاص ۸۰ میلیارد تومان دیگر برای تجهیزو تکمیل بیمارستان های درحال ساخت استان بود.

زاهدی در رابطه با عدم انتقادپذیری مدیران استان گفت: مدیران باید تحمل انتقاد از سوی رسانه های را داشته باشند و به جای شماتت آنها پاسخ لازم را در خصوص نقد صورت گرفته شده ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه فضای نقد در استان نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، عنوان کرد: اگر از مدیران ومسئولان انتقادی صورت نگیرد بدون شک حرکت آنها بر مدار اشتباهات خود ادامه خواهد داشت.

تخصیص بیش از ۷۰ درصد بودجه عمرانی سال ۹۳ کردستان

وی با اشاره به اینکه سال ۹۲ در مجموع ۳۳ درصد بودجه استان تخصیص داده شد، بیان کرد: در سال جاری تا به امروز بیش از ۷۰ درصد بودجه عمرانی استان علارغم کم بودن میزان آن نسبت به سال گذشته، پرداخت شده است.

استاندار کردستان با تایید تخلفاتی که در شهردای ها وشوراهای اسلامی شهرهای استان صورت گرفته است، افزود: تخلفاتی که عنوان مجرمانه ندارد توسط استانداری در حال پیگیری است ودرصورت اثبات مجرمانه بودن آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.

زاهدی اظهارکرد: اکنون پرونده هایی در رابطه با تخلفات شهداری ها و شوراهای اسلامی سطح استان در جریان است و افرادی هم در این زمینه دستگیر شدند.

برنامه استانداران اجرای سیاست های دولت است

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش روند کار و فعالیت دولت در استان را روبه بهبود خواند و گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم اقدامات شاخصی در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست های دولت برنامه استانداران است، بیان کرد: مدیرانی که ذهن برنامه محوری داشته باشند به دنبال اجرایی کردن قانون برنامه پنجم توسعه در کشور خواهند بود.

استاندار کردستان ادامه داد: مدیران و مسئولان باید به دنبال انتخاب روش هایی باشند که برنامه ها زودتر به نتیجه برسند.

زاهدی یکی از توقعات وانتظارات جامعه را تغییر مدیران بعد از روی کارآمدن دولت جدید ذکر کرد وافزود: در حوزه سیاسی به ویژه انتصاب فرمانداران همواره باید فردی انتخاب شود که نماینده دولت باشد و این یک حق و امری طبیعی است.

وی با بیان اینکه دیگر تغییر عمده مدیریتی در استان نخواهیم داشت، اظهارداشت: فضا را به سمت تثبیت مدیریت می بریم فقط تغییراتی در مدیرانی که مدت زمان زیادی از دوره مدیریت آنها در استان می گذرد، اعمال خواهد شد.

توسعه و سرمایه گذاری منوط به ایجاد زیرساخت ها است

وی اضافه کرد: علیرغم کمبود بودجه تلاش شد که اعتبارات در بخش هایی که بیشترین تاثیرگذاری را در توسعه استان دارند، هزینه شود.

استاندار کردستان ادامه داد: بدون شک اگر زیرساخت ها در استان فراهم نشود امکان توسعه و سرمایه گذاری آن وجود ندارد لذا در بخش عمرانی فعالیت های جدی تاکنون انجام و در حال اجرا است.

زاهدی افزود: اقداماتی برای ورود بخش خصوصی به پروژه های فرودگاه سقز و راه آهن تهران- همدان –سنندج صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زیرساخت های مربوط به راه آهن تهران- سنندج انجام شده است ، بیان کرد: مشکل عمده مربوط به ریل گذاری و تاسیسات و تجهیزات و ایستگاه هاست که برای رفع این مشکل با شرکت چینی قراردادی منعقد شده است.

وی اظهارداشت: تلاش های زیادی در خصوص جذب سرمایه گذران خارجی در استان صورت گرفته است و در این مدت دو مجوز تاسیس برای دو شرکت خارجی در حوزه معدن استان صادر شده است.

۷ درصد پهنه معدنی استان کردستان مطالعه شده است

استاندار کردستان با اشاره به اینکه استان از ظرفیت معدنی بالایی برخوردار است، گفت: تاکنون ۷ درصد پهنه معدنی استان مطالعه شده و ۹۳ درصد آن هنوز مطالعه نشده است.

زاهدی عنوان کرد: اخیرا ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان برای اکتشاف معدن به مزایده گذاشته شده است و این میزان زمین به شرکت هایی که توان لازم را داشته باشند واگذار می شود.

وی خام فروشی معادن را یکی از واقعیت های تلخ در استان خواند و افزود: یکی از سیاست ها و برنامه های ما در استان ممانعت از خام فروشی معادن است.

وی ادامه داد: از این به بعد با شرط فرآوری، معادن استان واگذار خواهد شد و این امری قانونی است و حتما در مزایده ها نیز اعمال می شود.

استاندار کردستان از دیگر مباحث مطرح شده در استان را تولید زنجیره ای فولاد ذکر کرد و اظهارداشت: امکان ایجاد این زنجیره تولید در استان وجود دارد فقط باید روال قانونی این کار طی شود.

زاهدی اعلام کرد: معدن براساس قانون و از طریق مزایده واگذار می شود و کسی نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند و هر شرکت بومی، غیر بومی و حتی خارجی هم می تواند در مزایده ها شرکت کند.

وی به تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی برای هشت استان کمتر توسعه یافته کشور ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را به بانک های عامل اعلام کرده است.

وی به امتیازات اختصاص داده شده به این هشت استان کشور که کردستان نیز جزو آنهاست اشاره و بیان کرد: در حوزه صنعت تسهیلات با بهره ۱۵ درصد، برای حوزه گردشگری با بهره ۱۲ درصد، برای صنایع تبدیلی تسهیلات با بهره ۱۲ درصد و در بخش کشاورزی هم تسهیلات با بهره ۱۱ درصد اعطا می شود.