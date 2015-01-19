موضع حزب الله درباره شهادت نیروهایش در منطقه مرزی القنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمود القماطی» عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان به حمله اخیر بالگردهای رژیم صهیونیستی به کاروانی از نیروهای حزب الله در منطقه القنیطره در جنوب سوریه که به شهادت شش نفر از این نیروها منجر شد، واکنش نشان داد.

وی در این باره اظهار داشت: مقاومت لبنان پاسخ به این حمله را در زمان و مکان مناسب خواهد داد و این اقدام هرگز بی پاسخ نخواهد ماند.

«ابو احمد فواد» معاون دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز در واکنش به حمله صهیونیستها اظهار داشت: اسرائیل با انجام این حمله تلاش کرده به محافل داخلی درباره میزان آمادگی اش اعتمادسازی ایجاد کند.

وی افزود: کشورها و ملل عربی باید برای حمایت از مقاومت و محور مقاومت بسیج شوند و بپا خیزند.

این مقام فلسطینی در ادامه با کنایه خطاب به مقامات غربی که در پی حمله به مجله «شارلی ابدو» دسته جمعی به پاریس رفته و آنرا محکوم کردند، اظهار داشت: ما هیچ موضع گیری از سوی فرانسه در محکومیت تجاوز اسرائیل مشاهده نکردیم.

«سلیمان فرنجیه» وزیر باسابقه لبنانی نیز تاکید کرد: قافله جدید شهدای مقاومت باعث افزایش صلابت و قدرت آنها خواهد شد. بر میزان حمایتهای ما از حزب الله نیز خواهد افزود.

حزب الله لبنان شب گذشته در بیانیه ای، اسامی شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یک گشتی نیروهای مقاومت در قنیطره در جنوب سوریه را اعلام کرد که شامل اسامی زیر بود:

1ـ شهید محمد احمد عيسى "ابو عيسى"، متولد عربصالیم، 1972 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

2-شهید جهاد عماد مغنیه ملقب به جواد، متولد طیردبا، 1989 میلادی، مجرد

3-شهید عباس ابراهیم حجازی معروف به سید عباس، متولد 1979 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

4-شهید محمد علی حسن ابوالحسن معروف به کاظم، متولد عین قانا، سال 1985 میلادی، مجرد

5-شهید غازی علی ضاوی معروف به دانیال، متولد الخیام، سال 1988 میلادی، متاهل و دارای یک فرزند

6-شهید علی حسن ابراهیم معروف به ایهاب، متولد یحمرالشقیف، سال 1993 میلادی و مجرد