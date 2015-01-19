جمهوری اسلامی ایران محور صلح و دوستی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیوانکا داناپالا» عصر دوشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: من از دولت ایران به ویژه استانداری خراسان‌رضوی به خاطر میهمان‌ نوازی و عدالت اجتماعی که در برخورد با پناهندگان دارند تشکر می کنم و در همین راستا در تمامی فرصت ها از قبیل کنفرانس های بین المللی از دولت ایران به عنوان سنگ بنای حمایت از پناهندگان به ویژه در بحث آموزش یاد کردم.

وی افزود: همچنین از اینکه خراسان رضوی فرصت یکسانی را برای تحصیل دانش آموزان پناهنده در امر آموزش و تحصیل در کنار شهروندان ایرانی بدون هیچ تبعیضی فراهم کرده است کمال تشکر و قدردانی را دارم.

داناپالا با بیان اینکه در حال حاضر دانش آموزان پناهنده هیچ مشکلی در زمینه شهریه ندارند، گفت: خوشبختانه این از طریق پیگیری های انجام شده با وزیر آموزش و پرورش حل شده است.

نماینده کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان ادامه داد: با توجه به اقدامات خوبی که دولت ایران و مسئولین خراسان رضوی در خصوص حل مشکلات خدماتی و امکانات رفاهی شهروندان افغانی در کشور افغانستان کشیده اند، این روند همچنان با مسئولین شهرهرات ادامه پیدا کند.

داناپالا ادامه داد:‌ چنانچه این ارتباط و همکاری به خوبی ادامه پیدا کند مشکل شهروندان افغانی هم حل خواهد شد البته همه می دانند که راه حل اصلی پناهندگان افغانی در بازگشت به کشور خودشان است لذا باید اقدامات و زیرساخت های لازم جهت بازگشت این افراد فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس اخیر سازمان ملل در لندن بیان کرد:‌ در این کنفرانس در ارتباط با تأمین اعتبار جهت فراهم سازی زیرساخـت‌ها و خدمات در افغانستان گفتگو و مسائلی مطرح شد و من این کنفرانس نیز از عملکرد مثبت دولت ایران در این خصوص به عنوان الگویی برای سایر کشورها یاد کردم.

داناپالا در ارتباط با برگزاری مراسم افتتاح مدرسه پناهندگان در منطقه 7 تبادکان مشهد گفت:‌ بسیار خرسندم که فردا در مراسم افتتاحیه و بازگشایی این مدرسه حضور دارم.

وی در ارتباط با پروژه ریل گذاری قطار از مشهد تا هرات خاطرنشان کرد: در کنفرانس سازمان ملل در لندن اعتباری برای دولت افغانستان اختصاص یافته است که من از طریق نمایندگان کمیساریای عالی در این کشور پیگیری های لازم را انجام می دهم تا مبلغی را نیز برای ریل گذاری قطار مشهد تا هرات اختصاص دهند.

نماینده کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به عملکرد مثبت ایران در حوزه خدمات دهی و فراهم کردن امکانات برای پناهندگان باری دیگر تاکید کرد: من ایران را به عنوان محور تحقق صلح و دوستی در جهان می دانم.