تیم فوتسال شهرداری صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از فصل جدید رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم عصر دوشنبه با برگزاری چند مسابقه در سالن ۲هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان ادامه یافت و تیم فوتسال شهرداری قم به صدر جدول رسید.

در هفته دوم این پیکار‌ها، تیم فوتسال شهرداری با برتری قاطع ۶ بر صفر برابر تیم آهن آلات خلیج فارس، دومین برد پیاپی را دشت کرد و به صدر جدول رده بندی رسید گرچه جدول در هفته‌های آغارین کاذب است و هنوز مدعیان جدول خود را از سایرین جدا نکرده‌اند.

تیم فوتسال پاس نیز پس از برتری ۴ گله برابر رئیس کرمی در هفته نخست، این هفته به دیدار تیم مدعی آتلیه طهران رفت و موفق شد در یک بازی دیدنی و تماشایی حریف خود را ۴ بر ۲ شکست دهد و نخستین شکست فصل را به آتلیه طهران تحیمل کند.

تیم فوتسال سید ذاکر نیز که در فصول اخیر لیگ فوتسال باشگاهی قم موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورده است نیز در بازی برابر تیم شهید رئیس کرمی ۵ بر ۲ به پیروزی رسید تا نشان دهد امسال نیز مدعی جدی قهرمانی است.

تیم تجهیزات آشپزخانه ایران نیز که در هفته نخست ۵ بر ۴ به آرش باخته بود این هفته در یک بازی بر‌تر با ۶ گل تیم فوتسال امید را مغلوب کرد تا به وضعیت خود در جدول رده بندی سر و سامان دهد.

آرش نیز در دومین بازی خود ۵ بر ۲ تیم آپکوپارس را شکست داد، آتلیه نوین با ۴ گل نبرد را شکست داد و صدراسیستم ۴ بر ۲ از سد مقاومت گذشت.

در هفته سوم این مسابقات نیز ۷ بازی برگزار می‌شود که در مهم‌ترین بازی‌ها تیم‌های سید ذاکر با آتلیه طهران، صدرا سیستم با پاس و شهرداری با آپکوپارس مسابقه می‌دهند.