وزیربهداشت از بیمارستان جواد الائمه (ع) خرامه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت کشور ظهر دوشنبه وارد استان فارس شد و ابتدا برای بازدید از روند اجرای برنامه تحول در نظام سلامت، به شهرستان خرامه سفر کرد.

این بازدید با وجود بارش برف در شهرستان خرامه و بدی آب و هوا، با استقبال ویژه اهالی این شهرستان از وزیر بهداشت همراه بود.

در این بازدید دکتر هاشمی از بخش های بیمارستان حضرت جواد الائمه(ع) خرامه دیدن کرده و با بیماران بستری شده در این بیمارستان گفتگو کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ضمن بازدید از بخش های این بیمارستان به بررسی مسایل و مشکلات مطرح شده پرداخته و چگونگی اجرای طرح تحول سلامت مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

گفت و گوی وزیر بهداشت با کارکنان بیمارستان حضرت جوادالائمه(ع)، از دیگر برنامه های این بازدید بود.

همچنین در ادامه، وزیر بهداشت در راستای رفع نیازهای این بیمارستان و گسترش فضای درمانگاه، از ساختمان الحاقی در حال احداث بیمارستان خرامه دیدن کرده، سپس به مرکز بررسی سلامت پارس(کوهورت خرامه) رفت و از این مرکز نیز دیدن کرد.

بیمارستان جواد الائمه (عج) خرامه در اردیبهشت 1388افتتاح و وارد عرصه خدمت رسانی شد.

این بیمارستان در زمینی به وسعت 20 هکتار ، در یک طبقه با پنج هزار و 300 مترمربع زیربنا احداث شده و دارای 13 بخش کلنیکی و پاراکلنیکی است.

آزمایشگاه، رادیولوژی ، سونوگرافی، درمانگاه، اتفاقات، بستری اطفال، داخلی ، زنان و زایمان، نوزادان، ccu، دو اتاق عمل شامل جراحی عمومی و زنان و زایمان، از جمله بخش های فعال در این بیمارستان هستند.

بیمارستان جواد الائمه (ع) به طور متوسط در هر ماه 172 بیمار بستری، دو هزار و 400 مورد پذیرش آزمایشگاه ، 900 بیمار پذیرش رادیولوژی ، 950 بیمار پذیرش سونوگرافی ، هفت هزار و 200 بیمار پذیرش درمانگاه و چهار هزار و 800 بیمار را نیز در اتفاقات پذیرش می کند.

طرح تحول نظام سلامت از نیمه اردیبهشت ماه امسال در این بیمارستان آغاز شد که بر اساس آن ارایه خدمات در قالب بسته های مختلف این طرح از جمله رایگان شدن زایمان طبیعی ، هتلینگ و کاهش سهم پرداختی بیماران بستری از جمله آنهاست.

در بازدیدهای مختلف انجام شده از بیمارستان جواد الائمه (عج) خرامه ، با اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت عمومی از خدمات درمانی در بیمارستان افزایش پیدا کرده است.

گفتگو با نمایندگان شورای شهر خرامه و بررسی مشکلات بیمارستان 32تخت خوابه این شهرستان، از دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت به شهرستان خرامه بود.