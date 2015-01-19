به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه این بانک آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند با رعايت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»، نسبت به خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک و همچنین سرمايه‌گذاري در آنها اقدام کنند.

با عنايت به مفاد «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» مصوب جلسه مورخ 86.01.18 شوراي پول و اعتبار و با نظر داشت قالب حقوقي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، بانک مرکزی در راستای سؤالات و ابهامات به‌ وجود آمده در خصوص امکان خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آنها که از سوي شبکه بانکي کشور مطرح شده بود، این بخشنامه را صادر کرد.

این بخشنامه به شماره 93/285893 در تاریخ 93.10.27 به شبکه بانکی ابلاغ و از تاريخ ابلاغ آن، مفاد بخشنامه شماره 12175/90 مورخ 93.05.23 اين بانک کأن‌لم‌يکن تلقي می شود.