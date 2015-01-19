ضرورت محاکمه عاملان توهین به آخرین پیامبر الهی در مجامع حقوقی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در ابتدای این اطلاعیه آمده است؛ اقدام شیطانی و توطئه آمیز صهیونیسم بین الملل که از طریق نشریه «شارلی ابدو» به بهانه آزادی بیان چاپ و منتشر شده است، در نزد تمام ملل آزادیخواه و خداجوی مطرود و قابل پیگیری و محاکمه است و بی شک در پشت صحنه این حرکت زشت و موهن، مذبوحانه، شرارت بار و تفرقه افکنانه، سیاست های خصمانه صهیونیسم، آمریکا و دیگر سران دولت های کفر و استکبار جهانی است.

این اطلاعیه می افزاید؛ کینه ورزی های جاهلانه و متعصبانه صهیونیست ها و افراطیون یهودی نسبت به دین مبین اسلام، قرآن و نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله وسلم) هنوز هم ادامه دارد که دشمنی و جاهلیت مدرن آنها را می توان در قالب های مختلف اعم از فیلم، کتاب، نقاشی و کاریکاتور مشاهده کرد.

صهیونیسم جهانی و دولت های غربی مدعی حقوق بشر و آزادی، توهین به محبوب ترین و مقدس ترین شخصیت عالم را آزادی بیان تلقی میکنند و این در حالی است که همان مدعیان آزادی بیان حتی اجازه داشتن حجاب و یا بیان اعتقادات مسلمانان را برنمی تابند و تحقیق و بررسی درباره موضوع هولوکاست را به دانشجویان و تاریخ دانان نمی دهند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ عظمت و اهمیت خیزش بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در سراسر جهان، اهداف پلید و شیطانی و نقشه های کثیف و ددمنشانه صهیونیسم را بیش از گذشته برملا و آشکار می‌سازد و مسلما این حرکت های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام باعث تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه ضمن محکومیت شدید حرکت زشت و ننگین این نشریه فرانسوی آمده است؛ توهین به حریم پیامبر رحمت و مهربانی و اخلاق نیکو، عملی نابخشودنی است و یقینا پرچم توحید و اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله وسلم) با دستان با کفایت حضرت مهدی موعود امام زمان (عجل الله تعالی الشریف) در سراسر گیتی به اهتزاز درآمده و برافراشته خواهد شد. والله غالب علی امره».