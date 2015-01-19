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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۰۱

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خواستار شد؛

ضرورت محاکمه عاملان توهین به آخرین پیامبر الهی در مجامع حقوقی جهانی

ضرورت محاکمه عاملان توهین به آخرین پیامبر الهی در مجامع حقوقی جهانی

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با محکومیت اقدام نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» در توهین به پیامبر اسلام(ص)، محاکمه عاملان این رسانه صهیونیستی را در مجامع حقوقی بین المللی خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در ابتدای این اطلاعیه آمده است؛ اقدام شیطانی و توطئه آمیز صهیونیسم بین الملل که از طریق نشریه «شارلی ابدو» به بهانه آزادی بیان چاپ و منتشر شده است، در نزد تمام ملل آزادیخواه و خداجوی مطرود و قابل پیگیری و محاکمه است و بی شک در پشت صحنه این حرکت زشت و موهن، مذبوحانه، شرارت بار و تفرقه افکنانه، سیاست های خصمانه صهیونیسم، آمریکا و دیگر سران دولت های کفر و استکبار جهانی است.

این اطلاعیه می افزاید؛ کینه ورزی های جاهلانه و متعصبانه صهیونیست ها و افراطیون یهودی نسبت به دین مبین اسلام، قرآن و نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله وسلم) هنوز هم ادامه دارد که دشمنی و جاهلیت مدرن آنها را می توان در قالب های مختلف اعم از فیلم، کتاب، نقاشی و کاریکاتور مشاهده کرد.

صهیونیسم جهانی و دولت های غربی مدعی حقوق بشر و آزادی، توهین به محبوب ترین و مقدس ترین شخصیت عالم را آزادی بیان تلقی میکنند و این در حالی است که همان مدعیان آزادی بیان حتی اجازه داشتن حجاب و یا بیان اعتقادات مسلمانان را برنمی تابند و تحقیق و بررسی درباره موضوع هولوکاست را به دانشجویان و تاریخ دانان نمی دهند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ عظمت و اهمیت خیزش بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در سراسر جهان، اهداف پلید و شیطانی و نقشه های کثیف و ددمنشانه صهیونیسم را بیش از گذشته برملا و آشکار می‌سازد و مسلما این حرکت های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام باعث تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه ضمن محکومیت شدید حرکت زشت و ننگین این نشریه فرانسوی آمده است؛ توهین به حریم پیامبر رحمت و مهربانی و اخلاق نیکو، عملی نابخشودنی است و یقینا پرچم توحید و اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله وسلم) با دستان با کفایت حضرت مهدی موعود امام زمان (عجل الله تعالی الشریف) در سراسر گیتی به اهتزاز درآمده و برافراشته خواهد شد. والله غالب علی امره».

کد مطلب 2469518

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