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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۰۲

حجت‌الاسلام اسکندری:

طرح تعالی فرهنگی در قم اجرا می‌شود/ لزوم هم‌افزایی امکانات دستگاهها

طرح تعالی فرهنگی در قم اجرا می‌شود/ لزوم هم‌افزایی امکانات دستگاهها

قم - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم از اجرای طرح تعالی فرهنگی به صورت آزمایشی در دستگاه‌های اجرایی، مساجد و هیئت‌های مذهبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری بعدازظهر دوشنبه در هم اندیشی فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های استان قم، پشتیبانی فکری و برنامه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی حوزه دین در دستگاه‌های اجرایی را یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه کارشناس در حوزه فرهنگ و تبلیغ دین این آمادگی را دارد که نیازهای برنامه‌ای و فکری و نظارتی دستگاه‌های اجرایی را برآورده کند.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن این وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی امکانات خوبی برای فعالیت‌های فکری و فرهنگی دارند و دولت برای این گونه فعالیت‌ها اعتبار خاصی در نظر گرفته است، بنابراین باید از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه‌ای شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: فعالیت‌های فکری و فرهنگی دستگاه‌های اجرایی برای کارکنان، خانواده‌های کارکنان و ارباب رجوع کافی نیست و باید بر اساس نیازمندی‌های این سه نوع مخاطب، برنامه ریزی فکری کرد.

حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی تنها به برپایی نماز جماعت و تبلیغات محیطی در مناسبت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به هجمه‌های گسترده‌ای که از سوی دشمنان می‌شود باید حرکت‌های عمیق‌تری برای ارتقای بنیه دینی و اعتقادی کارکنان و خانواده‌های آنها و ارباب رجوع انجام شود.

نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی در تبلیغات اسلامی قم

لزوم هم افزایی دستگاه‌های اجرایی

وی برگزاری دوره‌های آموزشی را یکی از راهکارهای ارتقای فرهنگ دینی در جامعه برشمرد و در این راستا بر لزوم هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این دوره‌ها تاکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان برخی طرح‌های فرهنگی این اداره کل اضافه کرد: طرح تعالی معرفتی در نیمه اول سال آینده به صورت آزمایشی در دستگاه‌های اجرایی، مساجد و هیئت های مذهبی به منظور ارتقای مباحث اعتقادی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اسکندری بر لزوم نیازسنجی مخاطبان برای جلوگیری از کارهای سلیقه‌ای تاکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی حرکت‌های جهادی در ارتقای فرهنگ دینی جامعه صورت گیرد.

وی اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از ارائه هر گونه پشتیبانی فکری و برنامه‌ای و نظارتی به دستگاه‌های اجرایی دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 2469520

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