به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری بعدازظهر دوشنبه در هم اندیشی فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاههای استان قم، پشتیبانی فکری و برنامهای از فعالیتهای فرهنگی حوزه دین در دستگاههای اجرایی را یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه کارشناس در حوزه فرهنگ و تبلیغ دین این آمادگی را دارد که نیازهای برنامهای و فکری و نظارتی دستگاههای اجرایی را برآورده کند.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن این وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی توسط برخی دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: دستگاههای اجرایی امکانات خوبی برای فعالیتهای فکری و فرهنگی دارند و دولت برای این گونه فعالیتها اعتبار خاصی در نظر گرفته است، بنابراین باید از این ظرفیتها استفاده بهینهای شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: فعالیتهای فکری و فرهنگی دستگاههای اجرایی برای کارکنان، خانوادههای کارکنان و ارباب رجوع کافی نیست و باید بر اساس نیازمندیهای این سه نوع مخاطب، برنامه ریزی فکری کرد.
حجتالاسلام اسکندری تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی تنها به برپایی نماز جماعت و تبلیغات محیطی در مناسبتها محدود نمیشود، بلکه با توجه به هجمههای گستردهای که از سوی دشمنان میشود باید حرکتهای عمیقتری برای ارتقای بنیه دینی و اعتقادی کارکنان و خانوادههای آنها و ارباب رجوع انجام شود.
لزوم هم افزایی دستگاههای اجرایی
وی برگزاری دورههای آموزشی را یکی از راهکارهای ارتقای فرهنگ دینی در جامعه برشمرد و در این راستا بر لزوم هم افزایی دستگاههای اجرایی برای برگزاری این دورهها تاکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان برخی طرحهای فرهنگی این اداره کل اضافه کرد: طرح تعالی معرفتی در نیمه اول سال آینده به صورت آزمایشی در دستگاههای اجرایی، مساجد و هیئت های مذهبی به منظور ارتقای مباحث اعتقادی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اسکندری بر لزوم نیازسنجی مخاطبان برای جلوگیری از کارهای سلیقهای تاکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی حرکتهای جهادی در ارتقای فرهنگ دینی جامعه صورت گیرد.
وی اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از ارائه هر گونه پشتیبانی فکری و برنامهای و نظارتی به دستگاههای اجرایی دریغ نمیکند.
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