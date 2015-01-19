انتقال فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از ورامین منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسه هم اندیشی ساخت زمین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران با حضور سردار محمود تشکری معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کشور، سردار سیروس فتحی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و جمعی از مسئولان اجرایی در فرماندهی شرق استان تهران برگزار شد.

در این نشست سردار محمود تشکری با تشکر از همت و تلاش مسئولان شهرستان ورامین برای اختصاص زمین مورد نیاز فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: با تلاش مسئولان ورامین و پیگیری فرماندهی شرق استان تهران زمین مورد نیاز برای احداث این فرماندهی مهیا شده که تلاش می شود همزمان با دهه فجر و با حضور سردار احمدی مقدم فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کلنگ احداث فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران را بر زمین زده شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کشور افزود: با استقرار فرماندهی انتظامی شرق استان تهران روند خدمت رسانی به مردم این منطقه با سرعت و دقت بیشتری انجام می پذیرد.

سردار سیروس فتحی نیز در این نشست اظهار داشت: اختصاص زمین مناسب برای احداث فرماندهی انتظامی شرق استان تهران یکی از دغدغه های جدی این فرماندهی از سال 90 تاکنون بود که خوشبختانه با پیگیری مسئولان ورامین این امر محقق و انتقال این فرماندهی با تخصیص زمین منتفی شد.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: با استقرار فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران، خدمات گسترده ای به این منطق تعلق گرفت و بسیاری از کارهای اداری نظیر تعویض پلاک، کارهای وظیفه عمومی، گذرنامه و خدمات دیگر انجام می پذیرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این نشست اظهار داشت: در گذشته مردم مناطق جنوب شرق استان تهران مجبور بودند تا برای انجام امور اداری خود نظیر گذرنامه، تعویض پلاک، امور وظیفه عمومی و غیره به تهران مراجعه کنند که این موضوع مشکلات متعددی را به وجود می آورد و در وقت و هزینه مردم اتلاف ایجاد می شد اما هم اکنون این خدمات با مرکزیت ورامین صورت می پذیرد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به تلاش پلیس برای گسترش امنیت و نظم عمومی در جامعه ادامه داد: فعالیت پلیس برای استقرار نظم و امنیت در جامعه یک عبادت محسوب شده و قطعا در پیشگاه خداوند متعال دارای اجری عظیم خواهد بود.

گفتنی است نیروی انتظامی شرق استان تهران از تیرماه سال 90 بر اساس دستور العمل فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست های مکرر مردمی ایجاد شد و طی سه سال گذشته با استقرار فرماندهی و معاونت های انتظامی ویژه شرق استان تهران، رضایتمندی مردم نسبت به میزان امنیت و نظم عمومی در این منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرد و نظرسنجی های صورت گرفته حکایت از این موضوع دارد.