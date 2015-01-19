تداوم صدرنشینی همای قم با پیروزی برابر ایرانجوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم از فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال استان قم عصر دوشنبه برگزار شد و تیم فوتبال هما با پیروزی برابر ایرانجوان، جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر مستحکم‌تر کرد.

هما که پیش از این در صدر جدول لیگ بر‌تر قرار داشت این هفته به دیدار تیم فوتبال ایرانجوان رفت و موفق شد با پیروزی ۳ بر یک برابر این تیم، فاصله ۵ امتیازی خود با تیم دوم جدول را حفظ کند.

حساسترین مسابقه این هفته بین تیم‌های سفیر گفتمان و پناه آفرین برگزار شد که در این مسابقه سفیر با ۲ گل به پیروزی رسید و با قرار گرفتن در رده سوم جدول کماکان در تعقیب مدعیان باقی ماند.

تیم فوتبال اتحاد نیز در مسابقه‌ای نزدیک و فشرده با یک گل از سد تیم پیروزان عبور کرد تا جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی حفظ کند و به دنبال لغزش هما در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر فوتبال استان قم باشد.

تیم فوتبال استقلال نیز در مسابقه برابر تیم انتهای جدولی عقاب پردیسان با ۲ گل پیروز شد و ضمن کسب نخستین پیروزی فصل خود، به رهایی از سقوط به دسته اول امیدوار شد.

تیم عقاب پردیسان نیز با این شکست حالا در یک قدمی سقوط قرار دارد و با توجه به اختلاف زیادی که این تیم از نظر امتیاز با تیم‌های بالا‌تر خود دارد، بقای این تیم در لیگ بر‌تر بعید به نظر می‌رسد.

در جدول رده بندی تیم فوتبال هما با ۲۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اختلافی ۵ امتیازی با تیم‌های رده دوم و سوم جدول ایجاد کرده است تا به عنوان جدی‌ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر پس از سال‌ها لقب گیرد.

تیم‌های اتحاد و سفیر گفتمان به ترتیب ۱۸ و ۱۷ امتیازی و در رده‌های دوم و سوم جدول هستند و پناه آفرین ۱۴ امتیازی است ضمن اینکه تیم‌های عقاب پردیسان و ساتقلال در حال حاضر در محدوده سقوط جدول قرار دارند.

مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های قم، بالا‌ترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب می‌شود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.