۲۵۰ نفر از مدیران مدارس لرستان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی بعدازظهر دوشنبه در مراسم روز هوای پاک با بیان اینکه از جمله نعمت های خداوند که به انسان عطا کرده هوای پاک است اظهار داشت: بهبود وضعیت هوا و رفع آلودگی ها در این زمینه با هماهنگی و اقدام یک شخص یا ارگان خاص محقق نمی شود و می طلبد همه نهادها و ارگان ها در این راستا وارد عمل شوند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از دوره ابتدایی تا متوسطه بخشی از دروس را به رفتارهای زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست اختصاص داده است، عنوان کرد: افتخار ما این است که مدیران و معلمان و دانش آموزان مروجین رفتارهای زیست محیطی هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان امضا شده است.

وی افزود: در راستای این تفاهم نامه برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان در مناطق مختلف استان به مرکزیت شهرستان های خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد و کوهدشت در دستور کار قرر گرفته که در مجموع ۲۵۰ نفر از مدیران را تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتند.

بهرامی با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش اعتقاد بر این است که مدیران سفیران اصلی در راستای تبیین آموزشهای زیست محیطی و ارتقای فرهنگ جامعه هستند تصریح کرد: همچنین برگزاری کلاس های ضمن خدمت که حدود ۶۵۰ نفر از معلمان بهداشت، تربیت بدنی و مدیران مدارس سراسر استان را تحت پوشش قرار داد از دیگر اقدامات در این زمینه است.

وی ادامه داد: همه مدیران مدارس مطابق با بخشنامه و در راستای اجرای تفاهم نامه موظف شده اند که به طور حتم حداقل یکبار در ماه جلسات انجمن اولیا و مربیان را در مورد مسائل زیست محیطی و بهداشت داشته باشند.

بهرامی افزود: مربیان مراکز پیش دبستانی نیز تحت پوشش کارگاه های زیست محیطی قرار گرفته اند که این کارگاهها در شهرستان های بروجرد، الیگودرز و ازنا برگزار شده و در مابقی شهرستانها در حال انجام است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: طرح "هر دانش آموز یک درخت بلوط" از دیگر طرح هایی است که آموزش و پرورش با تمام قوا از آن حمایت خواهد کرد.

بهرامی یادآور شد: صدور کارت همیار محیط زیست برای معلمان عشایری برای کمک به محیط بانان از دیگر پیشنهادات آموزش و پرورش به اداره کل حفاظت از محیط زیست است.