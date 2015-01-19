آستان قدس رضوی میزبان مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میرسیستانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران بیان داشت: در صورت نهایی شدن مذاکرات به منظور برپایی رقابت های کشور های اسلامی موسسه تربیت بدنی آستان قدس میزبانی این رقابت ها را خواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث مجموعه ورزشی امام رضا(ع) ۸۰ درصد پیشرفت داشته است ادامه داد: این مجموعه ورزشی یکی از طرح های مهم این موسسه و شامل ورزشگاه سرپوشیده فوتبال، سالن های ورزشی چند منظوره رشته های تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، جودو، بدنسازی، پرورش اندام، رختکن، کلاس مربیگری و تاسیسات مربوطه است.

وی اذعان داشت: عملیات ساخت این مجموعه ورزشی از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و تلاش می شود تا به عنوان یکی از مکان های شاخص ورزشی برای ورزش کشور در این استان مطرح شود.

میر سیستانی با اشاره به اینکه تعداد ۱۷۵ هزار نفر عضو مجتمع های آبی آستان قدس رضوی هستند افزود: در مجموع تعداد بش از ۳ هزار نفر در طول هفته از امکانات ورزشی این موسسه استفاده می کنند.

وی همچنین از فعالیت تعداد ۲هزار و ۷۰۶ نفر از دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) در ۱۲ رشته ورزشی در این موسسه خبر داد و گفت: در تابستان امسال تعداد ۶ هزار و ۴۴۵ نفر از امکانات این موسسه استفاده کردند.

وی گفت: تاکنون ۱۰ سالن این مجموعه ورزشی به بهره برداری رسیده و برنامه ها و مسابقات مختلف ورزشی در آنها برگزار می شود.

معاون ورزشی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در ادامه همچنین از برگزاری رقابت های جودو و کاراته باشگاه های مشهد و رقابت های کشتی پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی همزمان با دهه فجر امسال توسط این موسسه خبر داد.