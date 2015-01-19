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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۰۰

رژیم آل خلیفه کوتاه نیامد/

محاکمه «شیخ علی سلمان» به‌اتهام توطئه علیه نظام بحرین

محاکمه «شیخ علی سلمان» به‌اتهام توطئه علیه نظام بحرین

مقامات بحرینی از عزم خود برای محاکمه دبیرکل جمعیت الوفاق به اتهام توطئه علیه نظام این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقامات بحرینی اعلام کردند: «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق به اتهام توطئه ضد نظام در دادگاه محاکمه خواهد شد.

این در حالی است که مردم بحرین طی 22 روز اخیر با برگزاری تظاهرات بازداشت شیخ علی سلمان توسط رژیم ال خلیفه را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده بودند.

این مسئله بیانگر عدم تمایل رژیم آل خلیفه برای حل بحران این کشور از راههای مسالمت آمیز است که تبعات متعددی در آینده خواهد داشت.

اولین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان 8 بهمن ماه برگزار می شود.

در همین راستا سازمان دیده بان حقوق بشر نیز بازداشت بدون دلیل شیخ علی سلمان از سوی مقامات بحرین را ناموجه دانست.

کد مطلب 2469529

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