۲۵ کمیته تخصصی دهه فجر در کرمان تشکیل شد/ لزوم تبیین دستاوردهای نظام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی کرمان در سالن پیامبر اعظم استانداری گفت: از طرف جمع حاضر حرکتی که بر هتک حرمت ساحت پیام اکرم (ص) صورت گرفت و قلب همه مسلمانان به خصوص ملت جمهوری اسلامی را به درد آورد محکوم می کنیم و دهه فجر را پیشاپیش تبریک عرض می کنیم.

وی با توجه به اینکه همه روزهای خداوند در تاریخ طبیعت یکی است، گفت: بعضی اتفاقات و رخدادها روزها و ایام را ویژه می کند و در همه کشورها و ملت ها و تفکرات روزها و مناسبت های ویژه ای برای خود دارند از جمله رویدادها و رخدادهای مهمی که در جمهوری اسلامی شکل گرفت ایام الله دهه فجر است.

صدفی افزود: نگاه ما به این مناسبت ها باید نگاهی ملی و اعتقادی باشد زمانی که امام خمینی (ره) از دهه فجر به عنوان ایام الله و یاد کرد و یا در رابطه با آزادی خرمشهر فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد» به این معنی نیست که در عملیات های دیگر عنایت خداوند نبود بلکه به این معنا بوده است که در عملیات بیت المقدس عنایات ویژه ای از طرف خداوند متعال و هم کوشش و فداکاری ملت به طور ویژه ای بوده است ایام الله دهه فجر هم یکی از همین رخدادهای مهم و ویژه است که باید با نگاه اعتقادی و ملی وارد میدان و عرصه دهه فجر شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: وقتی نگاه اعتقادی شد، دیگر ابلاغیه ای نمی خواهد مثل ماه محرم که تنها یک انگیزه الهی کارها را پیش می برد و همه در صحنه می آیند و یا جشن نیمه شعبان که مردم خود به صحنه می آیند و تنها نیازمند یک ستاد ساماندهی است.

صدفی افزود: در ۱۷ دی ماه سال جاری در جمع مردم قم رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر اینکه از مناسبت هایی چون ایام الله دهه فجر باید به عنوان یک فرصت برای تحکیم ارزش ها و دستاوردها و آرمان های امام استفاده کنیم؛ فرمودند «انگیزه هایی وجود دارد که که ۹ دی و سایر مناسبات مهم و ویژه را بعضی می خواهند به دست فراموشی بسپارند و یا کم رنگ کنند».

وی در ادامه با تاکید بر لزوم تبیین خدمات صورت گرفته در نظام در ایم دهه فجر گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید مجاهدت داشته باشیم و وقتی مجاهدت باشد پای ایثار و فداکاری به میان می آید و نباید بگذاریم که این مناسبت ها که تکریم هایی را به دنبال دارد کمرنگ شوند.

صدفی با بیان اینکه دشمن به دنبال رسیدن به اهداف خودش است، افزود: از اول انقلاب ما شاهد این همه توطئه بودیم و اینکه اقتدار و پیشرفت نظام ما را نمی خواهد. دشمن پایه های حکومتی خود را متزلزل می بیند و ما باید به دنبال این باشیم که این توطئه ها را خنثی کنیم.

تشکیل ۲۵ کمیته تخصصی دهه فجر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: ایام الله دهه فجر یک فرصت است و در این فرصت ستاد دهه فجر ۲۵ کمیته تخصصی تشکیل داده که دربرگیرنده اقشار مختلف مردم است.

صدفی مجموع فعالیت های ستاد دهه فجر را در قالب هشت حوزه علمی، فرهنگی، هنری، قرآنی، نمایشگاهی، ورزشی، رسانه ای و مراسم پیش بینی کرد و افزود: انتظار این است که دوستان در ادارات و ارگان ها و نیروهای مسلح همین هشت حوزه را تالیف کنند و در قالب این هشت حوزه برای رسیدن به اهداف ورود کنند.

لزوم پرهیز از قشری برگزار کردن برنامه های دهه فجر

وی با توجه به فراگیر بودن برنامه ها که یکی از اصول و سیاست های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است، گفت: باید از قشری و سطحی برگزار کردن برنامه های دهه فجر دوری کنیم و ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن ماه نباید قشری، باندی و یا جناحی باشد بلکه در بحث دفاع از ارزش های اسلامی همه باید یک هدف را دنبال کنند و برنامه ها فراگیر باشد و در مراسمی که برگزار می شود نباید بعضی فکر کنند یک گردهمایی سیاسی است و همه باید با هم متحد باشند.

این مسئول در ادامه افزود: نکته مهم در این مراسمات و برنامه ها توجه به مردمی بودن و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه است بنابراین باید برنامه های تاثیرگذاری در این ایام با حفظ اصول و ارزش ها و معیارها برگزار شود تا دهه فجر ماندگار باشد.

صدفی با توجه به فرمایش رهبری در رابطه با عالمانه و هنرمندانه برگزار شدن این برنامه ها اظهار داشت: برنامه های فرهنگی و هنری باید توسط کارشناسان و افراد متخصص در زمینه کار فرهنگی برنامه ریزی و برگزار شود.

وی تولیدات تبلیغی دستگاه های اجرایی را ضعیف اعلام کرد و گفت: ظرفیت ها و اجرا در این مناسبات بسیار بالاست اما متاسفانه کمتر به بحث محتوا و تاثیرگذاری دقت و توجه می شود و از آنجا که برای تبلیغات از بیت المال استفاده می شود باید برنامه های تبلیغی با محتوای تاثیرگذار باشد .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در پایان گفت: مراسم ۱۲ بهمن در محل مصلای کرمان با سخنرانی رزم حسینی استاندار کرمان برگزار خواهد شد.