۶۴ مسلمان آمریکایی به حرم رضوی مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی حجتالاسلام علی باقری اظهار کرد: یک گروه ۶۴ نفره از خدمات و برنامههای متنوعی که به همت مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی در رواق غدیر حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده بود بهرهمند شدند.
وی بیان کرد: حرم مطهر رضوی سالانه پذیرای میلیونها عاشق و دلباختهای است که از راههای دور و نزدیک خود را به این حریم ملکوتی میرسانند تا از فیوضات معنوی این بارگاه ملکوتی بهرهمند شوند.
باقری افزود: تورحرمشناسی، نمایش فیلم به زبان انگلیسی، سلسله جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان، بازدید از موزه مرکزی و موزه فرش و اهدای محصولات فرهنگی و بستههای متبرک از جمله برنامهها و خدماتی بود که به این گروه از زائران ارائه شد.
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