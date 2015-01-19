به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با "یانگ ایک کیم" و "جی سیک کیم" نمایندگان مجلس کره جنوبی به همراه دستیارانشان و "جانگ سو ریو" رئیس بیمه سلامت این کشور (HIRA) به همراه معاون و مشاور وی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر کار اظهارداشت: ما اعتقاد داریم برنامه های توسعه نباید موجب فقر پایین دستی ها شود. ربیعی در این دیدار با بیان اینکه هیچ برنامه توسعه ای نباید موجب گسترش فقر شود افزود: رشد اقتصادی باید با در نظر گرفتن همه گروه های اجتماعی همراه باشد و کارگران نیز باید در این حرکت همراه باشند و به رفاه نسبی برسند.

وی گفت: تلاش ما بر این است که با فقر و نابرابری به خصوص برای افراد حاشیه نشین و مرزنشین مبارزه کنیم و نگاه ما به محرومان نگاهی جدی است و من فکر می کنم تبادل تجارت بین ما می تواند در کم کردن رنج مردم دو کشور سازنده باشد.

ربیعی با اشاره به جشن بیمه سلامت که هفته گذشته برگزار شد افزود: ما در این جشن اعلام کردیم که همه ایرانیان صاحب دفترچه بیمه درمان شدند. وی با بیان اینکه ایران و کره جنوبی تحولات اجتماعی مشترکی را دنبال کردند تاکید کرد: انتقال تجربیات در خصوص بیمه سلامت می تواند موثر و مفید باشد.

وی خاطر نشان کرد: ما در دولت دکتر روحانی به طور جدی ۵ راهبرد را در زمینه رفاه جامعه دنبال می کنیم و اولین آنها مقوله سلامت است که در این زمینه تا به امروز موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم فقر درمان را مهار کنیم.

وزیر کار دومین راهبرد رفاهی دولت را مبارزه با فقر غذایی عنوان کرد و افزود: ما سالانه به کسانی که فقر پروتئن و مواد غذایی دارند در ۴ نوبت بسته غذایی می دهیم که شامل ضروریات غذایی افراد می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه از تلاش برای محو بی سوادی به عنوان سومین موضوع در سیاست رفاهی دولت یاد کرد و یادآور شد: تلاش ما برای تحصیل مجدد کودکان محروم از تحصیل نیز در این راستا بوده است.

وی همچنین محو فقر، بیم از آینده و محو فقر مسکن را از دیگر سیاست های رفاهی دولت خواند و اظهار داشت: در این زمینه طرحی در دست داریم که تا پایان سال همه ایرانیان صاحب دفترچه بیمه اجتماعی شوند و همچنین کارگران، بازنشسته و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی در یک برنامه ۵ ساله صاحب مسکن شوند و هر سال ۲۰۰ هزار مسکن برای آنها ساخته شود.

ربیعی در این دیدار خواستار ملاقات با همتای کره جنوبی ای خود شد که از آن طریق دو کشور بتوانند مناسبات خود را در زمینه روابط کار پیگیری کنند.

همچنین "جی سیک کیم" نماینده مجلس کره در این دیدار ضمن اشاره به دیدار روز گذشته گروه کره جنوبی جنوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفت: ما مذاکرات خوبی با هم داشته ایم و این مذاکرات می تواند زمینه ساز همکاری های آینده دو کشور شود.

وی همچنین به بازدید گروه کره جنوبی جنوبی از سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: ما در این بازدید متوجه شدیم که وزاتخانه شما و سازمان بیمه سلامت توانسته اند در زمان کوتاهی تمام مردم را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهند و ما می خواهیم با درباره این موضوع از شما یادبگیریم.

"سیک کیم" با بیان اینکه سیاست های دولت دکتر روحانی در زمینه رفع فقر به خصوص برای کارگران و حاشیه نشینان سیاست خوبی است خاطر نشان کرد: ما هم اهداف شما را در زمینه گسترش رفاه، کار، مسکن و آموزش در کشور خود داریم و امیدواریم بتوانیم از تجارب شما استفاده کنیم.

نماینده مجلس کره جنوبی جنوبی با تاکید بر اینکه محور برنامه های توسعه ای کره جنوبی جنوبی آماده سازی نیروی انسانی است تصریح کرد: ما نیروی انسانی را زیربنای توسعه می دانیم و برای قوی کردن نیروی انسانی از اهدافی مشابه اهداف شما در مسائل آموزش، رفاه و تغذیه پیروی می کنیم.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی باور دارند که اول باید نیروی انسانی را برای مسائل اقتصادی آماده کنیم ولی من هم مثل شما معتقدم برای آمادگی نیروی انسانی باید هم به سلامت آنها اهمیت بدهیم و هم به دنبال آموزش آنها باشیم.

سیک کیم با اشاره به تاریخچه کشور کره جنوبی جنوبی پس از جنگ جهانی دوم گفت: آموزش همگانی برای همه مردم و توسعه زمینی دو سیاست اصلی کره جنوبی جنوبی برای رسیدن به توسعه بود که این سیاست ها همچنان ادامه دارد و ما بر مبنای این دو سیاست توانستیم در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در کوتاه ترین مدت توسعه اقتصادی ایجاد کنیم.

شایان ذکر است دیروز تفاهمنامه همکاری بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه سلامت کره جنوبی HIRA با حضور محسنی بندپی مدیرعامل، معاونین، مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین دو تن از نمایندگان مجلس ملی کره جنوبی و مدیران بیمه سلامت این کشور امضاء شد.