کارخانه خلیج فارس طی یک ماه آینده تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه ۱۸ در جمع دوچرخه سواران بوستان قائم گفت: امروز به نام روز هوای پاک نامگذاری شده تا همه ما نسبت پیرامون مان، محیطی که در آن زندگی و هوایی که تنفس می کنیم مسئول باشیم. در حال حاضر سالانه بیش از ۵ هزار نفر در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و از طرفی، شیوع بیماری هایی نظیر سرطان می تواند سلامت همه شهروندان را تحت تاثیر قرار بدهد. به همین دلیل، هر کدام از ما به سهم خودمان می توانیم در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشیم.

نوروزی از تعطیلی قریب الوقوع برخی از کارخانه های شن و ماسه این منطقه خبر داد و گفت: کارخانه خلیج فارس طی یک ماه آینده برای همیشه تعطیل خواهد شد. طی چند ماه گذشته نیز همکاران بنده تلاش کرده اند تا از تخلیه نخاله در این مکان جلوگیری کنند. متاسفانه فعالیت این کارخانه ها یکی از عوامل اصلی ایجاد ریزگردهای شهر تهران است و همه ما باید نسبت به عاقبت این مرکز احساس مسئولیت کنیم.

شهردار منطقه ۱۸ در خصوص دیگر طرح های سلامت محور برای حرکت به سمت ایجاد هوای پاک در شهر تهران اظهار داشت: طبق تعاملی که با معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران داشته ایم، قرار است خط ۱۰ اتوبوس های تندرو پایتخت به منطقه ۱۸ کشیده شود. این خط از مبدا بزرگراه اشرفی اصفهانی در شمال غرب تهران آغاز می شود و پس از گذشتن از میدان آزادی وارد بزرگراه آیت الله سعیدی خواهد شد و تا ایستگاه مترو نیز امتداد می یابد. با ایجاد این خط تندرو، بخش قابل توجهی از سفرهای درونشهری شهروندان ساکن منطقه ۱۸ با سهولت و ایجاد آلودگی کمتر انجام می شود.