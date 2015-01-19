هیچ پروژه عمرانی بدون پیوست زیست محیطی به اجرا در نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی عصر دوشنبه در آیین کلنگ زنی طرح جلوگیری از انتشار ترکیبات آلی پتروشیمی در تبریز اظهار داشت: برای دست یابی به محیط سالم و جلوگیری از آلودگی هوا مقرر شده در استان هیچ طرح و پروژه عمرانی بدون پیوست های زیست محیطی به اجرا در نیاید.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر با تلاش های جمعی مدیران استان اقدامات خوبی در جهت کاهش آلودگی هوای تبریز و منابع آلاینده انجام شده است که این اقدامات باید ادامه دار باشد.

پورمهدی با اشاره به ضرورت عزم همگانی برای کاهش آلودگی هوا گفت: میزان آلودگی هوای تبریز در ده ماهه اخیر در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است که این امر تلاش مدیران را نشان می دهد.

گفتنی است عملیات اجرایی طرح حذف انتشار ترکیبات آلی فرار در مجتمع پتروشیمی تبریز امروز دوشنبه همزمان با ۲۹ دی روز ملی هوای پاک و با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و شماری از مدیران و مسوولان استان آغاز شد.

این طرح توسط دانشگاه صنعتی سهند و با همکاری مجتمع پتروشیمی تبریز و اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی اجرا می شود و با اتمام آن به طور فزاینده از انتشار گازهای آلی فرار ناشی از پساب های پتروشیمی جلوگیری خواهد شد.

هزینه اجرای این طرح در سه مرحله از اجرای آن، ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.