۱۲۵ میلیون لیتر بنزین یورو چهار در پالایشگاه تبریز تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر دخیلی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز پالایش آلاینده های زیست محیطی پالایشگاه تبریز اظهار داشت: طی ۹ ماه نخست سال جاری ۹۰۲ میلیون و ۵۳۹ هزار لیتر بنزین در این شرکت تولید شده است که از این میزان ۷۷۸ میلیون و ۳۱۹ هزار لیتر بنزین معمولی و ۱۲۴ میلیون و ۲۲۰ هزار لیتر بنزین یورو چهار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت تولید ۶۹ هزار و ۶۴۸ تن متریک گاز مایع، ۲۵۹ میلیون و ۹۰۵ هزار لیتر نفت سفید، یک میلیارد و ۶۳۹ میلیون و ۵۴۶ هزار لیتر نفت گاز (گازوییل) از جمله تولیدات این شرکت در این مدت بوده است.

دخیلی افزود:علاوه بر محصولات اصلی در طی این مدت حدود ۱۱ هزار تن گوگرد به عنوان محصول جانبی استحصال شده است.

وی با اشاره به اینکه بنزن موجود در بنزین یکی از ترکیباتی است که محیط زیست را آلوده می کند، گفت: شرکت پالایش نفت تبریز تنها پالایشگاه در کشور است که واحد استخراج بنزن از بنزین در آن فعال بوده و طی ۹ ماه گذشته ۹ هزار و ۳۹۶ تن متریک بنزن استخراج کرده است.

افتتاح مركز پایش زیست محیطی شركت پالایش نفت تبریز

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز از افتتاح این مرکز خبر داد و گفت: با نصب و راه اندازی تجهیزات پایش On-Line در این مرکز امكان نمایش و مانیتورینگ مداوم نتایج پایش و اندازه گیری تجهیزات پالایشی شامل آنالایزرهای نصب شده بر روی دودكشها، ایستگاه پایش هوای محیطی دورتادور شركت (استاندارد هوای پاك Ambient Air) و ایستگاه هواشناسی ثابت فراهم شده است.

دخیلی اضافه کرد: این مركز مجهز به سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مدرن جهت كنترل و نظارت بر وضعیت زیست محیطی شركت بوده و شامل بخشهای مختلف از جمله اتاق پایش زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA، مدیریت پسماند و ارزیابی جنبه ها و ریسكهای زیست محیطی است.

وی افزود: در اتاق پایش زیست محیطی تمامی نتایج پایش و اندازه گیری آنلاین دودکشهای دیگ های بخار از طریق سیستم نرم افزاری GPRS به مانیتورهای موجود در این مركز انتقال داده شده و كارشناس مربوطه نسبت به مانیتورینگ مداوم و رفع آلارمها و خطاهای احتمالی و نیز حصول اطمینان از انطباق نتایج اندازه گیری با استانداردهای زیست محیطی اقدام می کند.

دخیلی خاطرنشان کرد: در این شرکت كنترل و نظارت مستمر بر مدیریت اصولی كلیه پسماندهای تولیدی اعم از فرایندی و غیر فرایندی منطبق بر اصول قانون مدیریت پسماند انجام و بمنظور رعایت الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ISO-۱۴۰۰۱ كلیه جنبه ها و آثار زیست محیطی ناشی از فعالیتها، محصولات و خدمات شركت شناسایی و تحت كنترل قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای بزرگترین طرح زیست محیطی شمالغرب کشور در این پالایشگاه، گفت: این طرح شامل پروژه های تصفیه نفت گاز، استحصال گوگرد از فرآورده های تولیدی و بازیافت گازهای انتهایی گوگردسازی در حال عقد قرار داد با پیمانکار منتخب است و سایر پروژه های زیست محیطی شامل بازیافت گازهای ارسالی به سیستم مشعل و گرانول سازی گوگرد در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز با بیان اینکه مدت زمان پروژه تصفیه نفت گازسه سال است افزود: این پروژه به منظور کاهش سطح گوگرد فرآورده های نفت گاز و حصول به الزامات کیفی استاندارد EU-V انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه استحصال گوگرد از محصولات تولیدی و بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد با هدف افزایش راندمان بازیافت گوگرد و افزایش توان استحصال گوگرد با توجه به احداث واحد تصفیه گازوییل احداث می شود.

دخیلی ادامه داد: با اجرای این طرح درصد تبدیل گازهای اسیدی به گوگرد تا ۹۹.۸ درصد ارتقا خواهد یافت که به میزان قابل ملاحظه ای از حجم گازهای آلاینده ارسالی به آشغال سوز خواهد کاست و گازهای آلاینده خروجی کوره آشغال سوز به کمتر از حد استاندارد جهانی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گازهای ارسالی به مشعل به ناچار سوزانده می شود، افزود: با اجرای طرح بازیافت گازهای ارسالی به فلر، این گازها بازیابی شده و به عنوان سوخت پالایشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این امر موجب کاهش آلایندگی مشعل و نیز کاهش ضایعات پالایشگاه خواهد شد.

وی اضافه کرد: با اجرای پروژه گرانول سازی علاوه بر کاهش آلایندگی زیست محیطی، برای شرکت ارزش افزوده نیز به همراه خواهد داشت.