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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۰۶

آخرین تحولات یمن/

برقراری آتش بس در صنعا و موضع اتحادیه عرب

برقراری آتش بس در صنعا و موضع اتحادیه عرب

وزیرکشور یمن از برقراری آتش بس در صنعا پس از یک روز درگیری میان نیروهای کمیته های مردمی و گارد ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر کشور یمن امروز از برقراری آتش بس در صنعا بر اساس توافق کمیته امنیتی (وابسته به ریاست جمهوری) خبر داد.

بر اساس این توافقنامه، علاوه بر برقراری آتش بس میان نیروهای مردمی و گارد ریاست جمهوری یک کمیته نظارتی بر اجرای مفاد آتش بس نظارت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اتحادیه عرب با صدور بیانیه از تمامی جریانهای سیاسی در یمن خواست از هرگونه خشونت پرهیز کنند و به هر گونه درگیری نظامی فورا پایان دهند.

اتحادیه عرب از جریانهای سیاسی یمن خواسته به مشروعیت سیاسی این کشور احترام بگذارند.

کد مطلب 2469550

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