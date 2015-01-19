حماسه ۶ بهمن آمل سند افتخار مازندران است/ رونمایی از ۷ کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه دوشنبه در نشست خبری ستاد ششم بهمن این شهرستان با بیان اینكه دو رویداد بزرگ فرهنگی به عنوان سنبل افتخار مازندران كه هر دو مختص شهرستان آمل است، گفت:رویداد اول قیام حكومت علویان در سال ۲۷۴ هجری است و رویداد دوم حماسه اسلامی ششم بهمن مردم آمل كه هر دو رویداد مورد حمایت مسئولان استانی وكشوری قرار نگرفته است.

وی از توجه نكردن مسئولان استانی به حماسه اسلامی مردم ششم بهمن شهرستان آمل انتقاد كرد وافزود:در شهرستان آمل برای حماسه سوم خرداد و حماسه های دیگر از این نظیر ستاد تشكیل می شود ولی برای حماسه ششم بهمن آمل شهرستان های همجوار آمل ستادی تشكیل نمی دهند.

دبیر اجرایی ستاد ششم بهمن با تاكید براینكه حماسه اسلامی ششم بهمن شهرستان آمل نیاز به ستاد استانی وكشوری دارد، ابرازداشت:حماسه ششم بهمن بسیار مهم است كه امام راحل در وصیت نامه خود از شهرستان آمل یاد كرد.

محمد محمدی خاطرنشان كرد:استاندار مازندران در جلسه شورای اداری شهرستان آمل مطرح كردند كه زنگ حماسه اسلامی ششم بهمن شهرستان آمل در تمامی مدارس استان به صدا در آید وتمامی ادارات در سربرگ خود از حماسه مردم آمل یاد كنند.

وی كلیه كتاب های رونمایی شده برای هفته حماسه مردم آمل ۷ كتاب عنوان وبیان كرد: خیلی كار های فرهنگی هنری درشهرستان صورت گرفته از سال "۸۹" چهار كتاب در خصوص ششم بهمن رونمایی كردیم كه امسال هم ۳ كتاب درهمین خصوص در نظر گرفته ایم كه در همایش بزرگ یادیاران رونمایی می شود.

این مسئول گفت: به همت شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل توانستیم پل ومیدان ششم بهمن را افتتاح كنیم تا توریست هایی كه وارد شهرستان آمل می شوند با حماسه اسلامی مردم امل آشنا شوند.

دبیر اجرایی ستاد ششم بهمن شهرستان آمل ادامه داد:هشت فیلم مستند با محوریت ششم بهمن آماده شده است و با صدا وسیما مركز مازندران مذاكراتی انجام دادیم تا این مستند ها پخش شود.

محمدی از اكران فیلم سینمایی شهیده طاهره هاشمی خبرداد وافزود:فیلم سینمایی شهیده طاهره هاشمی كه یك بودجه كشوری برای آن در نظر گرفته شده به فیلم فجر راه پیدا كرده است وامیدواریم با هنرپیشه های معروفی كه دارد این فیلم افتخارآفرینی كند.

این مسئول با بیان اینكه بازی كامپیوتری هزارسنگر بامحوریت حماسه اسلامی ششم بهمن در حال ساخت است، تصریح كرد:بازی كامپیوتری هزار سنگر ۳۰ درصد كار آن تمام شده است ودر ششم بهمن سال ۹۴ آماده بهره برداری است.

وی كلیه برنامه های هفته ششم بهمن شهرستان امل را ۱۰۶ برنامه عنوان وبیان كرد:برنامه های مختلف از جمله فرهنگی، ورزشی وعمرانی برای هفته ششم بهمن در نظر گرفته ایم.

رییس اداره فرهنگ وارشاد شهرستان آمل به همایش یادیاران اشاره كرد وافزود:طبق جلساتی كه برگزار شده بود قراربود دكتر علی لاریجانی ربیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی این همایش را برعهده بگیرند كه ظاهرا دكتر لاریجانی از سوم بهمن ماه به كشور های حوزه خلیج فارس سفر میكنند ودر ایران نیستند وبه همین علت سردار عبدالوهاب معاون كمیته امداد امام خمینی (ره) در سالن اریكه آریایی سخنرانی این همایش را برعهده دارند.

دبیر اجرایی ستاد ششم بهمن شهرستان آمل از سخنرانی دبیر كل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مراسم گرامیداشت شهدای ششم بهمن خبرداد وگفت:این همایش با سخنرانی دكترمحمدجواد لاریجانی و مداحی مجتبی رمضانی برگزار می شود.