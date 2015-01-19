طرح هجرت با بيش از ۱۳ هزار نفر روز در استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، جبار دوستمحمدیان، با بیان اینکه روستائیان سرمایه اصلی و ولی نعمت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم زمینه خدمترسانی را به این سرمایههای اصلی انقلاب فراهم کنیم، میتوانیم دین خود را نسبت به مستضعفین که سهم بزرگی در پیروزی انقلاب داشتند، انجام دهیم.
وي افزود: روستائیان و عشایر نقش اساسی در انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، عرصههای تولید کشاورزی در رسیدن به خودکفایی داشتهاند و روستائیان و عشایر پا به پای سایر هموطنان در تمام صحنههای انقلاب حضوری پرشور و تأثیرگذار داشتهاند.
رئيس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، بزرگترین افتخار روستائیان و کشاورزان را تلاش در عرصه تولیدات کشاورزی، دامی و تأمین یکی از مایحتاج عمومی به خصوص گندم و پروتئین برشمرد و افزود: کشاورزان نقش بیبدیل در عرصه اقتصاد و خودکفایی دارند.
دوستمحمدیان با اشاره به عرصههای فعالیت سازمان بسیج سازندگی استان سمنان خاطرنشان كرد: این سازمان در سه عرصه اردوهای جهادی "طرح هجرت سه"، محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی فعاليت دارد.
وي افزود: در حوزه محرومیتزدایی فعاليتها به دو بخش تقسیم میشود که شامل ساخت پروژههای عمرانی در روستاها و توانمندسازی و کمک به روستائیان است.
رئيس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در خصوص برنامههای اردوهای جهادی طرح هجرت سه تصریح كرد: در طرح هجرت سه باید ۱۱۰ هزار نفر روز اعزام به مناطق محروم داشته باشیم که این تعداد از بین ۱۲ قشر بسیج سپاه استان سمنان صورت خواهد گرفت که تاکنون ۸۰ درصد آن صورت گرفته است و هر قشر نسبت به مأموریت ابلاغی فعالیت داشتهاند که در حوزههای عمرانی، ورزشی، علمی، آموزشی، فرهنگی، عقیدتی، پزشکی و دجالواره و موارد دیگر بوده است.
دوستمحمدیان با بیان اقدامات صورت گرفته اردوهای جهادی افزود: اعزام ۱۳۰نفر روز به روستاهای دور دست صورت گرفته است که در حوزههای فرهنگی، آموزشی، عمرانی و علمی فعالیت و شرکت كردهاند.
وي افزود: در طرح هجرت سه در ۸۸ مدرسه استان زیباسازی صورت گرفته است که شامل نقاشی و دیوارنویسی بوده است كه ۱۳ هزار و ۷۴۰ نفر روز مشغول فعالیت بودهاند.
رئيس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به ایجاد هستههای علمی در پایگاههای روستایی توسط سازمان بسیج مهندسین استان سمنان گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته مقرر شده بود که در استان سمنان برای توسعه بخش کشاورزی در روستاها ۱۰۰ هسته علمی در پایگاههای روستایی شکل بگیرد.
دوست محمديان در خاتمه اضافه كرد: تا کنون ۶۲ هسته علمی در پایگاههای روستایی و کانونهای تولید در استان سمنان توسط سازمان بسیج مهندسین استان سمنان تشکیل شده و همچنین ۱۰۰ تیم پزشکی در زمینههای آموزشی و بهداشتی و کمکهای اولیه و هم بحث ویزیت و درمان در روستاها حضور داشتهاند.
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