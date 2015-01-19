تدریس برون مرزی در دانشگاه پیام نور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محرم زاده عصر دوشنبه در سمینار مدیران و معاونان دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی استان اردبیل افزود: این طرح با توجه به رویکرد جدید آموزشی این دانشگاه در قالب آموزش چند رسانهای قابل اجرا است.
وي با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در ابتدا با ماهیت آموزشی در قالب سیستم آموزشی از راه دور معرفی شده بود، تصریح کرد: آموزش نیمه حضوری، برنامه آموزش عالی کشور و انتظار جامعه دانشگاهی از دانشگاه پیامنور بود، اما هم اکنون برغم تحقق اين هدف، آموزش حضوری و سیستم آموزشی مجازی - الکترونیکی صورت گرفته بطوریکه کلاسهای آموزشی تمام واحدهای دانشگاه پیام نور در سطح استان در طول هفته دایر است.
رئيس دانشگاه پيام نور اردبيل در عین حال با بیان اینکه این دانشگاه با استفاده از پتانسيلهاي جهاد دانشگاهي در مسیر توسعه و بالندگی قرار میگیرد، تاکید کرد که باید دانشگاه پيام نور و جهاددانشگاهي براي بهبود وضعیت نیروی انسانی استان ایدههای مطلوبی ارائه کنند.
وی از اعلام آمادگي تمام واحدهای دانشگاه پيام نور جهت همکاری با جهاددانشگاهی در زمينههاي مختلف علمي، فرهنگي و آموزشي خبر داد و یادآور شد: به منظور تحکیم روابط دوجانبه و استفاده از ظرفيتهاي ممتاز جهاددانشگاهی، از راهاندازی دفتر این نهاد انقلابی در دانشگاه پیام نور استقبال کرده و فضای فیزیکی و امكانات مورد نیاز براي فعاليت اين دفتر را مهيا ميكنيم.
محرم زاده با بیان اینکه دانشگاههای استان بايد جهاددانشگاهی را به عنوان شخصیتی حقوقی بشناسند اضافه کرد: دانشگاه پیامنور از انعقاد تفاهمنامه همكاری بین دو مجموعه و آغاز فرایند تعامل در محورهای آموزشی، پژوهشي، فرهنگی و استقبال میکند.
وی با بیان اينكه در سايه بهرهمندي از پتانسیل واحدهاي دانشگاه و پشتیبانی جهاددانشگاهی استان ميتوانيم شاهد موفقيت بيش از پيش دانشگاه پیام نور در ارائه خدمات آموزشي باشيم، عنوان کرد: بی شک توسعه همكاريهاي جهاددانشگاهي با دانشگاه پيام نور اردبيل بر ارتقاي سطح علمي، فرهگي و آموزشي اين دانشگاه كمك شاياني خواهد كرد.
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