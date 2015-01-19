مازندران از نظر توسعه اقتصادی عقب ماندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری در سالن کنفرانس فرمانداری قائم شهر با اشاره به اجرای تمام پروژه ها در استان، اظهارداشت: در بحث تخصیص اعتبار اولویت اصلی اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاست.

وی با بیان اینکه چهار هزار پروژه نیم تمام آمار خیلی خوبی نیست، اذعان داشت: کاهش پروژه ها از اولویت کاری دولت است و سهم بری استان در بودجه به ۴.۴۳ صدم درصد رسیده است که سهم بری بسیار خوبی است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران همچنین از رشد ۴۰ درصدی در لایحه بودجه خبر داد.

احسانی با بیان اینکه رویکرد و نگاه استان به رشد و توسعه اقتصادی است، افزود: گرایش مسئولان استان بسمت و سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است بهمین دلیل باید مشارکت بخش خصوصی فعال شود.

وی تصریح کرد: از بودجه دولتی برای بهداشت و درمان و آموزش عالی هزینه شود و برای زمینه های دیگر از بخش خصوصی استفاده شود

وی گفت: ساختار اقتصادی بر محور نفت است، وضعیت تولید و رشد اقتصادی مناسبی وجود ندارد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران یکی از ضعف های توسعه اقتصادی پایین بودن سهم بری مالیاتی استان عنوان کرد و افزود: سهم مالیات مازندران در تولید ناخالص ملی ۱.۷ دهم درصد است که باید به ۲.۵ درصد برسد.

احسانی با بیان اینکه قائم شهر می تواند صنعت محور باشد، اذعان داشت: شهرستان باید در بحث صنعت خوب ورود پیدا کرد در سرانه تولید و درآمد سرانه پایین است

احسانی خاطرنشان کرد: تعامل مسئولان اجرایی، کارخانجات نساجی و بانک موجب رفع مشکلات کارگران نساجی شده است.

وی اولویت اصلی کمیته برنامه ریزی شهرستان را توسعه صنعت عنوان کرد و اذعان داشت: حمل و نقل، بازرگانی، ورزش و کشاورزی در اولویت بعدی شهرستان قرار گیرد.