دوره های کارآفرینی برای دانشجویان پیام نور اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری صالح در سمینار مدیران و معاونان جهاد دانشگاهی و دانشگاه پیام نور اردبیل اضافه کرد: برگزاری دوره‌های كارآفرینی می‌تواند راهگشای اشتغال فارغ‌التحصیلان این دانشگاه باشد.

وی از آمادگی جهاددانشگاهی برای ایجاد دفتر این نهاد در دانشگاه پیام‌نور اردبیل خبر داد و متذکر شد: فعالیت این دفتر و اجرای برنامه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی برای دانشجویان و كاركنان دانشگاه می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر هر دو نهاد موثر باشد.

رئیس جهاددانشگاهی استان انجام طرح‌های افکارسنجی، برگزاری اردوهای ایران مرز پرگهر و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی و اشتغال آفرینی برای دانشجویان و كاركنان دانشگاه پیام نور را از مهمترین محورهای همکاری جهاد دانشگاهی با دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

وی با تاكید بر حضور پرشور دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان اردبیل در برنامه‌های فرهنگی جهاددانشگاهی، اضافه کرد: جهاددانشگاهی برای دانشجویانی كه با خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اردبیل و بین‌المللی قرآن (ایکنا) شعبه اردبیل همكاری كنند كارت جهادگر افتخاری صادر خواهد كرد و زمینه حضور موثر و موفق آنان در جامعه را فراهم خواهد كرد.

نصیری صالح همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی دانشجویان مسلمان جهان به میزبانی استان اردبیل تصریح كرد: جهاددانشگاهی متولی برگزاری این مسابقات است و ما آمادگی داریم سال آینده با همكاری دانشگاه پیام نور اردبیل و سایر مراكز آموزش عالی و نهادهای فرهنگی علاقمند نسبت پیگیری و اخذ مجوز برگزاری این مسابقه معنوی در اردبیل اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه وظیفه ما به عنوان متولیان فرهنگ در دانشگاه‌ها توجه به ارزش‌های فرهنگی هر منطقه است، اضافه کرد: می‌توانیم با توجه به این قبیل سرمایه‌ها، سطح فرهنگ بومی و علمی خود را با توجه به قابلیت‌های دانشگاهی به عنوان فرصت طلایی و سرمایه ارزش‌مند ارتقا ببخشیم.