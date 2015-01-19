ارتش سوریه یک پهپاد تروریستها را در حلب منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه یک فروند پهپاد متعلق به گروههای تروریستی را در شمال شرقی حلب سرنگون کرد.

بنابر این گزارش، این پهپاد تروریستها در هنگام هدف قرار گرفتن در حال پرواز بر فراز منطقه «سیفات» بوده است.