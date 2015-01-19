  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۴۳

ارتش سوریه یک پهپاد تروریستها را در حلب منهدم کرد

ارتش سوریه یک پهپاد تروریستها را در حلب منهدم کرد

منابع امنیتی در سوریه از سرنگونی یک فروند پهپاد متعلق به گروههای تروریستی در شمال شرقی حلب خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه یک فروند پهپاد متعلق به گروههای تروریستی را در شمال شرقی حلب سرنگون کرد.

بنابر این گزارش، این پهپاد تروریستها در هنگام هدف قرار گرفتن در حال پرواز بر فراز منطقه «سیفات» بوده است.

کد مطلب 2469568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها