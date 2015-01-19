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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۴۷

مجیدی:

طرح میقات الرضا (ع) در کاهش سوانح جاده‌ای نقش بسزایی دارد

طرح میقات الرضا (ع) در کاهش سوانح جاده‌ای نقش بسزایی دارد

شاهرود - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود خواستار بهره‌گیری مسئولان از ظرفیت‌های طرح میقات الرضا (ع) در کاهش سوانح جاده‌ای در مسیر تهران - مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی مجیدی در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود اظهار کرد: طرح ملی میقات الرضا (ع) که فعالیت‌های مربوط به برگزاری همایش آن از ماه‌ها پیش آغاز شده، در شش استان کشور اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: استان‌هایی که در مسیر زائران امام رضا (ع) واقع شده‌اند، زیر پوشش اجرای این طرح قرار دارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه همواره در تمام استان‌ها، طرح‌های ویژه‌ای برای خدمات‌رسانی به زائران اماکن متبرکه در دست اجرا دارد و به طور ویژه در قالب طرح میقات الرضا (ع) به شش استان کشور پرداخته شده است.

مجیدی اضافه کرد: در نظر داریم در شهرستان‌های شاهرود و میامی نیز امامزادگان و بقاع متبرکه در مسیر زائران امام رضا (ع) را مورد توجه ویژه قرار دهیم و انتظار می‌رود همه مردم و مسئولان به ویژه تاثیرگذاران اجتماعی در این مسیر یاریگر ما باشند.

وی اظهار کرد: محور تهران- مشهد که هر ساله میلیون‌ها زائر حرم امن رضوی در مسیرهای رفت و برگشت در آن تردد می‌کنند، مسیری طولانی است که می‌طلبد در طول جاده به زائران خدمات ویژه‌ای ارائه شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود افزود: محور شریانی تهران- مشهد به دلیل کویری بودن و نداشتن جاذبه‌های بصری، خسته‌کننده و یکنواخت است و از این رو، اجرای مطلوب طرح میقات الرضا (ع) می‌تواند در کاهش سوانح جاده‌ای بسیار تاثیرگذار باشد.

مجیدی خاطرنشان کرد: همایش ملی میقات‌الرضا(ع) در راستای تبیین راه‌های خدمات‌رسانی هر چه بیشتر به زائران بارگاه رضوی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با حضور شماری از مسئولان کشوری و استانی در سمنان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: این همایش به منظور آشنا کردن هر چه بیشتر مردم و مسئولان با طرح میقات‌الرضا(ع) و نیز تبیین راه‌های خدمات‌رسانی هر چه بیشتر به زائران حرم امن رضوی در استان سمنان برگزار خواهد شد.

طرح میقات‌الرضا(ع) به منظور ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران حرم مطهر رضوی در شش استان منتهی به مشهد مقدس شامل سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی اجرا می‌شود.

همایش ملی میقات‌الرضا(ع) قرار است بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دوم بهمن امسال در سمنان برگزار شود.

کد مطلب 2469569

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