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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۵۱

انتخاب بازیگران «به دنیا آمدن»/ فیلمنامه دورخوانی می شود

انتخاب بازیگران «به دنیا آمدن»/ فیلمنامه دورخوانی می شود

فیلم سینمایی «به دنیا آمدن» با انتخاب بازیگران اصلی خود وارد مرحله­ تمرین و دورخوانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «به دنیا آمدن» به کارگردانی محسن عبدالوهاب و تهیه­ کنندگی محمد احمدی به زودی فیلم­برداری خود را شروع خواهد کرد و بر اساس برنامه ­ریزی­ های انجام شده پیش از پایان سال به اتمام خواه رسید.

عواملی که تاکنون حضورشان در این فیلم قطعی شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: محسن عبدالوهاب، تهیه کننده و مدیر فیلم­برداری: محمد احمدی، مجری طرح: محسن قرایی، طراح چهره ­پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: مهدی موسوی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ­ریز و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، مشاور امور رسانه ای: بیتا موسوی، دستیاران فیلمبردار : محمد ابراهیمیان، اکبر مشکینی، فرزاد نه کاخ، ناصر میرخانی و امید کائدی، دستیار دوم کارگردان: جعفر نامنی، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، دستیار تدارکات: سید جواد سیدی.

هدایت هاشمی،  الهام کردا  و نوجوانان سپهراد فرزامی و نیکی نصیریان بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

در خلاصهی داستان این فیلم آمده است: زن و شوهری در آستانه­ میان­ سالگی برای ادامه­ مسیرِ زندگی شان با یکدیگر دچار مشکل می شوند.

 

کد مطلب 2469570

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