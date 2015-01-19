انتخاب بازیگران «به دنیا آمدن»/ فیلمنامه دورخوانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «به دنیا آمدن» به کارگردانی محسن عبدالوهاب و تهیه­ کنندگی محمد احمدی به زودی فیلم­برداری خود را شروع خواهد کرد و بر اساس برنامه ­ریزی­ های انجام شده پیش از پایان سال به اتمام خواه رسید.

عواملی که تاکنون حضورشان در این فیلم قطعی شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: محسن عبدالوهاب، تهیه کننده و مدیر فیلم­برداری: محمد احمدی، مجری طرح: محسن قرایی، طراح چهره ­پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: مهدی موسوی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ­ریز و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، مشاور امور رسانه ای: بیتا موسوی، دستیاران فیلمبردار : محمد ابراهیمیان، اکبر مشکینی، فرزاد نه کاخ، ناصر میرخانی و امید کائدی، دستیار دوم کارگردان: جعفر نامنی، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، دستیار تدارکات: سید جواد سیدی.

هدایت هاشمی، الهام کردا و نوجوانان سپهراد فرزامی و نیکی نصیریان بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

در خلاصهی داستان این فیلم آمده است: زن و شوهری در آستانه­ میان­ سالگی برای ادامه­ مسیرِ زندگی شان با یکدیگر دچار مشکل می شوند.