انتخاب بازیگران «به دنیا آمدن»/ فیلمنامه دورخوانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «به دنیا آمدن» به کارگردانی محسن عبدالوهاب و تهیه کنندگی محمد احمدی به زودی فیلمبرداری خود را شروع خواهد کرد و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پیش از پایان سال به اتمام خواه رسید.
عواملی که تاکنون حضورشان در این فیلم قطعی شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: محسن عبدالوهاب، تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری: محمد احمدی، مجری طرح: محسن قرایی، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: مهدی موسوی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، مشاور امور رسانه ای: بیتا موسوی، دستیاران فیلمبردار : محمد ابراهیمیان، اکبر مشکینی، فرزاد نه کاخ، ناصر میرخانی و امید کائدی، دستیار دوم کارگردان: جعفر نامنی، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، دستیار تدارکات: سید جواد سیدی.
هدایت هاشمی، الهام کردا و نوجوانان سپهراد فرزامی و نیکی نصیریان بازیگران این پروژه سینمایی هستند.
در خلاصهی داستان این فیلم آمده است: زن و شوهری در آستانه میان سالگی برای ادامه مسیرِ زندگی شان با یکدیگر دچار مشکل می شوند.
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