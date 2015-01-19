سال آینده سال ریاضت اقتصادی سینماست/ آثار کم خرج و پرمحتوا تولید کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی عصر امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه از طرح «یک فیلم، یک سلام» جشنواره فیلم فجر بازدید کرد.

ایوبی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به بودجه فرهنگی کشور و به تبع آن بودجه سینمای ایران سال آینده را از لحاظ اقتصادی چگونه برای سینمای ایران پیش بینی می کند؟، توضیح داد: سال آینده سال ریاضت اقتصادی است و این مساله در سینما بیشتر احساس می شود. بودجه ای که برای سینمای کشور در نظر گرفته شده است حتی اگر صد درصد هم به سینما اختصاص داده شود باز هم بودجه اندکی است. البته این بودجه در سال جاری نیز صد درصد اختصاص داده نشد و همین این مساله سبب شده تا ما برای روزهای پایانی سال دچار نگرانی شویم.

وی تاکید کرد: ما در سال آینده سال خوبی از جهت مالی نخواهیم داشت البته ما شرایط دولت را درک می کنیم و بی شک مردم و سینماگران نیز به خوبی این مساله و مشکلات مالی کشور را درک می کنند. امیدوارم برای رفع مشکل کمبود بودجه با اتکا به هوش و ذکاوت ایرانی و سینماگران جوان به سمت تولید فیلم های کم خرج و پرمحتوا برویم. بی شک این کار سخت است اما ایرانی ها نشان داده اند که می توانند در شرایط سخت نیز به خوبی کار کنند.

رییس سازمان سینمایی بیان کرد: زمانی که بودجه سینما کم می شود عملا زرق و برق تولید فیلم هم کم می شود البته از جهتی هم این کار بد نیست اما باید بپذیریم که سینما نیاز به بودجه دارد و بدون بودجه و پول نمی توان فیلم ساخت.

ایوبی با اشاره به اینکه بودجه ای که در اختیار سازمان سینمایی قرار گرفته بسیار اندک است، گفت: از این بودجه بخشی را به بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم اختصاص داده ایم اما بودجه اختصاص داده شده تنها کفاف تولید دو فیلم را می کند در حالی که این بودجه باید برای حمایت از ۴۰ فیلم سینمایی مدیریت اقتصادی شود. ما به سختی های این گونه عادت کرده ایم و نشان داده ایم که در سختی ها می توانیم راهی پیدا کنیم تا از بحران عبور کنیم.

ایوبی در پاسخ یکی از خبرنگاران مبنی بر انتصاب معاون جدید نظارت ارزشیابی توضیح داد: گزینه های مختلفی در دستور کار داریم که امیدواریم به زودی در روزهای آینده و قبل از شروع جشنواره فیلم فجر، معاون جدید در این بخش معرفی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فیلم هایی که مجوز نمایش در جشنواره فیلم فجر می گیرند آیا به معنای دریافت مجوز دائم است و یا بعد از جشنواره مجبور به دریافت مجوز دوباره اکران می شوند، گفت: هیچ کدام از فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر حضور دارند حاشیه ندارند و همه مجوز نمایش گرفته اند البته برخی از این فیلم ها قبلا دیده شده و مجوز اکران عمومی دارند و برخی دیگر تنها مجوز اکران در جشنواره را دارند به همین دلیل بعد از جشنواره باید برای اکران عمومی دوباره درخواست مجوز کنند.