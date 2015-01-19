حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی در نوزدهمین گردهمایی مسئولان روابط عمومی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که بعد از ظهر دوشنبه در مرکز آموزشی جوانشیر کرج برگزار شد، با بیان اینکه بدون تعامل بامردم نمی توان منابع طبیعی را حفظ کرد، گفت: منابع طبیعی با مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عجین شده است و لذا روابط عمومی ها در این بخش جایگاه ویژه ای دارند.

وی گفت: بروز مشکلات زیست محیطی و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، بیلان منفی آب های زیرزمینی و گسترش بیابانزایی و فرونشست زمین نتیجه بی توجهی مردم به منابع طبیعی است و اطلاع رسانی در باین خصوص از جمله روابط عمومی ها در عرصه های ملی و بین المللی است.

جلالی با اشاره به اینکه امور خبری و گزارش بخش کوچکی از وظایف روابط عمومی ها به شمار می آید، اظهار داشت: بخش عمده آن به ارتباط و تعامل با بهره برداران و تمام کسانی که به نوعی با منابع طبیعی سرو کار دارند، مربوط می شود.

رئیس سازمان، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نقش روابط عمومی های ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها در جلب توجه مردم به منابع طبیعی را مهم برشمرد و در عین حال گفت: بخشی از مشکلات کمرنگ بودن فعالیت روابط عمومی ادارات کل منابع طبیعی استان ها ناشی از مشکلات درون سازمانی مانند کمبود بودجه است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان 83 درصد عرصه کشور را مدیریت می کند، اظهار داشت: هنوز با آنچه که باید باشیم فاصله زیادی داریم و اگر کوچکترین هزینه برای روابط عمومی این سازمان شود 10 برابر نتیجه مثبت برای کشور به دنبال دارد.



معاون وزیر جهاد کشاورزی، فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ منابع طبیعی را به عنوان یک راهبرد اساسی و استراتژیک اولویت دار سازمان جنگلها و مراتع دانست و گفت: تقویت زیرساخت ها برای فرهنگ سازی در این حوزه بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه باید از تجارب دیگر دستگاه ها و سازمان ها در موفقیت روابط عمومی هایشان بهره برد، افزود: مدیران کل منابع طبیعی استانها که به روابط عمومی هایشان توجه بیشتری نشان دهند، تشویق می شوند زیرا بی توجهی به نقش اطلاع رسانی خسارات زیادی در این بخش برای کشور به دنبال دارد.



جلالی مشارکت دادن مردم در طرح های جنگلکاری و حفاظت و توسعه منابع طبیعی را راهکاری موثر خواند و یادآور شد: در کشوری مانند ترکیه اجرای طرح هایی از این دست با مشارکت مردم نتیجه ای موفق داشته و علاوه بر ماندگاری منابع طبیعی تاثثر به سزایی در کاهش هزینه ها و همچنین اشتغالزایی برای مردم جوامع محلی در پی داشته است.

وی با اشاره به هفته منابع طبیعی شعار این هفته را مانند سال گذشته "منابع طبیعی با مردم برای مردم" اعلام کرد و اظهار داشت: این شعاری کلیدی ویک استراتژی مهم و موثر است که روابط عمومی ها باید برای تحقق آن کمک کنند.