«شینزو آبه» از مذاکرات ایران و گروه 1+5 حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن که سرگرم دیدار از سرزمین های اشغالی است با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر همکاری خود برای مقابله با تروریسم تاکید کردند و شینزو آبه در این خصوص گفت اقدامات تروریستی را به هر دلیلی که صورت گیرند را نمی توان تحمل کرد.

همچنین در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط تجاری تاکید کردند.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در دادگاه بین المللی کیفری گفت از مقامات فلسطینی خواهد خواست تا از خواسته خود صرف نظر کنند.

آبه همچنین در این دیدار از مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد تا رژیم اسرائیل در این مذاکرات نقش سازنده ای ایفا کند