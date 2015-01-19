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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۰۹

با حضور شش شهرستان؛

مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی هلال احمر اردبیل به کار خود پایان داد

مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی هلال احمر اردبیل به کار خود پایان داد

نیر- مسابقات فوتسال المپیاد فرهنگی ورزشی جمعیت هلال احمر استان اردبیل با حضور تیم های شش شهرستان در سالن حجاب شهرستان نیر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه این رقابت ها هدف از برگزاری آن را حفظ آمادگی جسمانی با رویکرد امدادی جوانان اعضای جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

عزت الله ضربی تصریح کرد: ارتقای سطح آمادگی جسمانی جوانان جهت ارائه موثرتر خدمات عام المنفعه و بشردوستانه، ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه به منظور حفظ و جذب جوانان، حفظ تحرک و نشاط و نیرومندی نسل جوان، تعمیم و گسترش ورزش بین جوانان به عنوان عامل سلامت جسم و روح در این رقابت ها دنبال می شود.

وی در عین حال خروجی دیگر این المپیاد را  تقویت روحیه جوانمردی، فتوت، شهامت و شجاعت در بین اعضا و کمک به رشد و توسعه ورزش در جمعیت برشمرد.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان از قهرمانی تیم نمین در مسابقات فوتسال جمعیت هلال احمر استان اردبیل در المپیاد فرهنگی و ورزشی جوانان هلال احمر خبر داد و گفت: در این مسابقات تیم نیر دوم شد و تیم فوتسال هلال احمر سرعین در جایگاه سوم ایستاد.

ضربی با اذعان به حضور شش شهرستان در این رقابت ها تصریح کرد: ۷۲ نفر از شهرستان های کوثر، سرعین، پارس آباد، بیله سوار، نمین و نیر در این مسابقات رقابت کردند.                            

کد مطلب 2469580
محمد میرزایی ناطق

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