ایده «دو» از رنج و فقدان ناشی شد/ نامی برگرفته از خطوط موازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمايي فيلم «دو» عصر دوشنبه 29 دی ماه با حضور سهيلا گلستاني کارگردان، پرويز پرستويي تهيهكننده و بازيگر، هايده صفيياري تدوينگر و مهتاب نصيرپور بازيگر اين فيلم در سينما گالري پرديس ملت برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم سهيلا گلستاني در مورد ايده اوليه اين فيلم گفت: اين فيلم از رنج و فقدان ناشي شد و سپس به داستان پيوست.
در ادامه پرويز پرستويي در مورد ورود به عرصه تهيهكنندگي گفت: اين در واقع اولين كاري است كه به صورت كاملا مستقل انجام دادم. من بارها و از ساليان پيش گفتهام كه كار كوتاه را كوتاه نبينيد. همچنين در مورد كارهاي اول هم همين نظر را دارم متاسفانه كساني كه كار اولشان است مورد بي مهري قرار مي گيرند و ذهنيتي به وجود آمده كه كارهاي اول كارهاي قوي و قابل توجهي نيست.
وي در مورد همكاري با گلستاني در اين كار گفت: با شناختي كه از گلستاني داشتم به اين فكر نكردم كه كار اول است بنابراين تصميم گرفتيم از گروه حرفهاي استفاده كنيم و حضور مهتاب نصيرپور در اين كار نشاندهنده همين تصميم است.
در ادامه احسان كرمي مجري برنامه با تاكيد بر اينكه پرستويي و نصيرپور دو تا از برجستهترين بازيگران سينماي ايران هستند، از مهتاب نصيرپور با توجه به گزيدهكار بودنش در مورد دليل پذيرش اين نقش پرسيد.
نصيرپور در پاسخ به اين پرسش توضيح داد: البته در اين گزيدهكاري من به تنهايي سهيم نيستم بلكه پيشنهادها هم محدود است. اين نقش در مردادماه به من پيشنهاد شد و امكان خوبي را برايم فراهم ميكرد و همچنين حضور پرستويي اين انگيزه را ايجاد ميكرد كه بخواهم با دقت بيشتري فيلمنامه را بخوانم. كارهاي گلستاني را در تئاتر ديده بودم و ميدانستم كه فيلمش هم كار خوبي خواهد شد. فيلمنامه خوب بود، نقش هم خوب بود و اوج و فرود داشت و به بازيگر امكان ميداد كه از تواناييهايش استفاده كند، بنابراين تصميم گرفتم در اين كار حضور داشته باشم.
پس از آن هايده صفيياري تدوينگر اين فيلم در پاسخ به پرسش احسان كرمي كه آيا كار پيچيدگي يا نقطه درخشان خاصي داشت كه تدوين آن را پذيرفتيد، گفت: وقتي تدوين فیلم به من پيشنهاد شد با توجه به شناختي كه از گلستاني و كارهايش داشتم، با علاقه و اطمينان وارد كار شدم. همچنين به واسطه خاطرات خوبي كه از مونتاژ كارهاي پرستويي داشتم، خيلي خوشحال بودم كه در كاري خواهم بود كه پرستويي هم حضور دارد.
سهيلا گلستاني كارگردان فيلم سينمايي «دو» در مورد فيلم و بازيگرانش شرح داد: در اين فيلم ۴۷ بازيگر تك سكانس و دو سكانس حضور دارند. با وسواس سعي كردم تمامي دوستاني كه در تئاتر با هم كار كرده بوديم به نحوي در اين كار حضور داشته باشند و در مورد برخي نقشها حساسيت و دقت بيشتري داشتم.
وي در مورد همكاري با صفيياري تصريح كرد: در مورد انتخاب خانم صفيياري شايد لازم باشد خيلي صحبت شود. زماني كه فيلمنامه را براي ايشان فرستادم، در ايران نبودند اما فيلمنامه را با دقت مطالعه كردند و بسيار پيگير آن بودند. اين فيلم در حقيقت در مورد فقدان زندگي است.
گلستاني در مورد نام «دو» توضيح داد: «دو» به معناي دو خط موازي است كه به هم نميرسند، همديگر را قطع نميكنند اما شايد يك روزي، يك جايي به هم برسند و يك همزيستي مسالمتآميز با هم داشته باشند.
در ادامه پرستويي در پاسخ به پرسش كرمي مبني بر اينكه آيا تهيهكنندگي نگرانتان نكرد، گفت: من خيلي دغدغه تهيهكنندگي ندارم، من بازيگرم و بازيگري آنقدر مشغولم ميكند كه مجالي براي فكر هاي ديگر نميگذارد. هميشه در كارهاي مختلف به اين فكر ميكردم كه تهيهكننده بايد بستري را فراهم كند كه كارگردان بتواند به راحتي كاري كه ميخواهد انجام دهد.
وي ادامه داد: گلستاني را تا دو سال پيش نميشناختم تا زماني كه بازي او در سريال «وضعيت سفيد» توجهم را جلب كرد. با كاوه سجادي حسيني از سالها پيش آشنا بودم. وقتي خانم گلستاني ميخواست اين فيلم را بسازد تصميم گرفتم تلاش كنم تا شرايط مساعدي را فراهم كنم تا بتواند فيلمي كه ميخواهد بسازد، هرچند آن گونه كه دلم مي خواست نتوانستم اين كار را انجام دهم.
وي همچنين اظهار كرد: يكي از عنصرهاي ارزشمند اين كار خانم صفيياري بود. قبلا در كارهايي مثل آژانس شيشهاي با هم كار كرده بوديم. صفيياري تدوينگري است كه بدون حضور كارگردان هم ميتواند فيلمي را به بهترين شكل ارائه دهد. همه ما سعي كرديم در خدمت كارگردان قرار بگيريم تا بتواند كارش را به خوبي و به راحتي انجام دهد.
این بازیگر در ادامه در مورد اينكه آيا در آينده نيز تهيهكنندگي خواهد كرد، گفت: بيشتر ترجيح ميدهم كه بازيگري كنم. شايد اگر شرايط خاصي پيش بيايد تهيه كنندگي فيلمي را قبول كنم.
نصيرپور در مورد ويژگيهاي نقشش گفت: من اتفاقا فكر ميكنم خيلي فرصت خوبي بود كه در اولين كاري كه پرستويي تهيهكننده و گلستاني كارگردان آن است، شركت داشته باشم. حضور پرستويي به عنوان بازيگري گرانقدر كه در فيلمهاي خيلي خوبي حضور داشتند و حالا به عنوان تهيهكننده حاضر است، فرصت مغتنمي بود.
وي در مورد نقشش بيان كرد: توضيح زيادي در مورد نقش نميتوانم ارائه دهم فقط ميتوانم بگويم يك زن تنهاست كه براي ادامه زندگي و ايجاد يك ارتباطي با جامعه، محيط و حتي پسرش تلاش ميكند.
وي تصريح كرد: اين شخصيت خيلي دور نيست و مشابه آن را زياد ديدهايم از اين نظر ايفاي اين نقش خيلي سخت نبود.
پس از آن پرستويي در مورد عدم اختصاص سيمرغ به بازيهاي بي نظير در فيلمهاي اول با بيان اينكه آنچه واقعيت دارد اين است كه نصيرپور احتياج به معرفي ندارد و در تئاتر حرف اول را ميزند، اظهار كرد: به هر حال ما پذيرفتيم كه جشنواره دو بخش دارد و ايمان دارم كه نصيرپور هم بحث سيمرغ را سالها پيش براي خودش حل كرده است. من هر بار كه فيلم را ديدم، او يكي از درخشانترين بازيهايش را ارائه داده است.
وي ادامه داد: به نظر من اين فيلم فرصت خوبي است براي بازيگران جوان كه ببينند مهتاب نصيرپور چگونه بازيگري است و مهمتر از بازي بي نظيرش، اخلاق حرفهاي او است.
در ادامه هايده صفيياري در پاسخ به پرسش احسان كرمي در مورد اينكه آيا در فيلم «دو» نيز فضا وجود داشت كه از تكنيكهايي كه به فضاي فيلم كمك ميكند استفاده كند، گفت: هر فيلمي ويژگيهاي خاص خودش را دارد. اين فيلم ويژگيها و فضاي نويي داشت. كل مجموعه خيلي خوبي بود. گاهي آنقدر محو بازيها بودم كه كار را فراموش ميكردم و به شدت نگران بودم كه مبادا با كار من بخشي از بازيها ديده نشود.
وي ادامه داد: گروه توليد اين فيلم يك مجموعه خيلي خوب بود كه با دقت گلستاني هدايتش كرد.
گلستاني در ادامه در مورد مشاوره و كمك ميركريمي اظهار كرد: هنگام ساخت فيلم نتوانستيم از حضور ميركريمي به اندازه كافي بهره ببريم اما زمان فيلمنامه از كمكهايش خيلي استفاده كردم.
وي در مورد جذب مخاطب اين فيلم گفت: نگرانيام را نميتوانم كتمان كنم ولي خوشحالم كه بيواسطه ميتوانم حسم را به مخاطب انتقال دهم.
در ادامه مهتاب نصيرپور به عنوان جملهاي براي تبليغ اين فيلم گفت: سينما، عوامل و دستاندركاران اين فيلم را تنها نگذاريد. فيلم را ببينيد. نظرات شما به ما كمك ميكند كه قدمهاي بعدي را بهتر برداريم.
پرستويي نيز گفت: فقط اميدوارم فيلم به خوبي ديده شود. با شكل فيلمهاي امروز، سينماي ما يك گام به جلو برداشته است. من در اين فرصت از تمامي غايبين هم تشكر ميكنم. تمام افرادي كه در تيتراژ وجود دارند سپاسگذارم كه با همدلي باعث شكل گرفتن فيلم شدند.
صفي ياري بيان كرد: از اتفاقاتي كه در فيلم ميافتد حيرت خواهيد كرد حتما فيلم را ببيند.
گلستاني اظهار كرد: در اين روزها كه هر كس در سينما دنبال پديدهاي است، پديده فيلم من حضور كساني است كه من سينما را از آنها آموختهام. به خود ميبالم كه در اين فيلم حضور دارند.
در پايان گلستاني جمله «بهاي هر لحظه وجد را با رنج درون بايد پرداخت به نسبت سخت و لرزآور به نسبت آن وجد» را به عنوان شعار فيلم بيان كرد و مهتاب نصيرپور از پوستر فيلم رونمايي كرد.
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