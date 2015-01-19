موفقیت البرز در جشنواره کشوری عکس "منابع طبیعی در یک نگاه"

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره عکس "منابع طبیعی در یک نگاه" توسط روابط عمومی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با دعوت از روابط عمومی های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور به میزبانی مرکز آموزشی جوانشیر کرج بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد.

در این جشنواره که با حضور خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، از برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.

در این مراسم "مژگان رضایی" مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با نظر هیئت داوران به عنوان برگزیده این جشنواره انتخاب و تندیس جشنواره را دریافت کرد.

رضایی با ارسال سه اثر در این جشنواره شرکت کرده بود که عکس وی از حوزه آبخیزداری شهرستان کرج به عنوان عکس برگزیده انتخاب شد.

همچنین استان تهران در بخش مرتع، هرمزگان در بخش بیابان، مرکزی در بخش مقابله با بیابانزایی، لرستان در بخش جلوه های منابع طبیعی و کرمان نیز در بخش مشارکت های مردمی برگزیده شدند.

این جشنواره در شش بخش مراتع، بیابان، مقابله با بیابانزایی، آبخیزداری، جلوه های منابع طبیعی و مشارکت های مردمی برگزار شد و از مجموع 145 اثر ارسالی به دبیرخانه این جشنواره 47 اثر به بخش مسابقه راه یافتند.

نمایشگاهی از 97 عکس ارسالی به دبیرخانه نیز به مدت یک روز در مرکز آموزشی جوانشیر در کلاک کرج برپا شد.

همچنین این جشنواره در بخش های دیگر نیز برگزیدگانی داشت که به شرح ذیل است:



در بخش تولید فیلم مستند، استان اصفهان با فیلم 'زلال زندگی'، در بخش برنامه های تلویزیونی استان فارس با برنامه طبیعت، در بخش برنامه رادیویی استان خراسان شمالی با برنامه 'میراث ماندگار'، در بخش تولید و انتشار خبر در مطبوعات استان خوزستان، در بخش پوستر و وبلاگ نویسی استان گلستان، در بخش چاپ کتاب استان گیلان با کتاب 'سیمای منابع طبیعی' و در بخش تبلیغات محیطی و بیلبورد شهری استان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه های برتر هر بخش شدند.