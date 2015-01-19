مساکن حاشیه روستاهای اردبیل تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی در جلسه بررسی طرح های هادی روستایی تصریح کرد: به منظور حفظ اراضی ملی و صیانت از بیت المال ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز و خارج از محدوده با نظر و حکم قانونی مراجع قضایی و دستگاههای متولی تخریب خواهد شد.

وی از فعالیت های تیمهای گشت و بازرسی جهت پیشگیری از وقوع تخلف خبر داد و گفت: این تیم ها اختیار اجرای احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی را دارند.

فرماندار اردبیل با اعلام اینکه در صورت نبود زمین برای ساخت و سازهای روستایی طرح هادی روستاها بازنگری می شود، اضافه کرد: با هماهنگی دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن خانه های که چسبیده به محدوده روستاها است تعیین تکلیف خواهند شد.

زنجانی از دستگاههای خدمات رسان خواست به منظور هماهنگی بیشتر و صیانت از اراضی ملی از واگذاری انشعابات برق، آب و گاز به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنند.

وی با اذعان به اینکه در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان مطالعه طرح هادی انجام شده تصریح کرد: در ۵۵ روستای شهرستان نیز طرح هادی اجرا شده است.

به گفته رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل امسال نیز برای ۲۰ روستای شهرستان اعتباری برای طرح هادی در نظر گرفته شده است.

فرماندار اردبیل به وام کم بهره ۱۵۰ میلیون ریالی ساخت و مقاوم سازی در روستاها اشاره کرد و افزود: انتظار می رود با اطلاع رسانی مطلوب روستاییان از این وام استفاده مطلوب کنند.