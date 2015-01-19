آموزش و پرورش آبادان با يك عزم جدی در حركت است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر امروز در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: اخباری که از آموزش و پرورش می رسد حکایت از روند اجرای صحیح کارها دارد.

وی ادامه داد: طبق سیاست هایی که از سوي استانداری خوزستان ابلاغ شده، آموزش و پرورش با یک عظم جدی در حال حرکت است و امیدواریم در پایان سال چنین نشست هایی خروجی مطلوبی را داشته باشد.

فرماندار آبادان با بیان اینکه موضوعاتی که در اين نشست مطرح می شود باید به شکل مطلوب دنبال شود، تصریح کرد: یک تیم کارشناس از تهران و خوزستان برای ارتقاي سطح آموزش و پرورش آماده شده اند و در قالب پروژه ای یک ماهه کار را شروع کرده اند که امیدوارم موارد لحاظ شوند.

شهبازی تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید زیرساخت های آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مولود است و به عنوان وزارتخانه مصرف کننده نیست.

وی افزود: امید می رود برنامه ها به صورت عملیاتی دنبال شود و در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بتوانیم خدمت شایسته ای را به جوانان آبادانی از همه اقشار بدهیم.