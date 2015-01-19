تشكيل جلسات شورای آموزش و پرورش آبادان نبايد با وقفه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد علوانیان عصر امروز در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان اظهار کرد: توجه به مشارکت پذیری و مشارکت جدید برای آموزش و پرورش دو هدف مهمی است که قانونگذار بر روی آن تاکید کرده است.

وی افزود: اهتمام بخشيدن به نظارت مردم و دستگاه ها بر فعالیت آموزش و پرورش از موارد دارای اهمیت است زیرا بر فعالیت های آموزش و پرورش باید مشارکت پذیری و نظارت داشته باشیم.

سرپرست اداره آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: چنانچه برخی از مسئولان نسبت به اهمیت و نقش آموزش و پرورش کم توجه باشند از اهمیت شورای آموزش و پرورش کاسته می شود زیرا هیچ موضوعی به اهمیت تعلیم و تربیت وجود ندارد.

علوانیان تاکید کرد: از مسئولان انتظار می رود نسبت به جلسات شورای آموزش و پرورش و مصوبات آن اهمیت قائل شوند.

وی با بیان اینکه بايد جلسات شورای آموزش و پرورش باید به موقع برگزار شود، عنوان کرد: عدم برگزاری به موقع جلسات شورا از تاثیرگذاری آن می کاهد و نباید در تشکیل جلسات شورا وقفه ایجاد کنیم.

سرپرست اداره آموزش و پرورش آبادان بيان کرد: بی توجهی رسانه ها و عدم انعکاس اخبار شورای آموزش و پرورش باعث کاهش کارآمدی شورا می شود.

علوانیان در پایان ابراز امیدواری کرد: برای آموزش و پرورش برنامه های راهبردی در نظر گرفته شده است که بر روی 20 برنامه به صورت عملیاتی در حال اقدام هستیم.