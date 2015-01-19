به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با اعلام یک پیام کوتاه دوکلمه ای به صهیونیستها درباره پیامدهای آغاز جنگ در آینده هشدار داده است.

در این پیام دو کلمه ای خطاب به صهیونیستها عنوان شده است که «پناهگاه‌های خودتان را آماده کنید».

بالگردهای رژیم صهیونیستی روز گذشته با تجاوز به حریم هوایی سوریه، یک گشتی نیروهای حزب الله در منطقه مرزی القنیطره را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۶نیروی حزب الله از جمله «جهاد عماد مغنیه» (فرزند فرمانده والامقام حزب الله لبنان که قبلا در سوریه به فیض شهادت نائل شده بود) شهید شدند.

همچنین مقامات ارشد نظامی صهیونیست با هشدار به ساکنان این رژیم درباره وضعیت ناامن نوار مرزی با لبنان و سوریه، اعلام کرده اند که حزب الله لبنان در صورت آغاز جنگی جدید، انتقام سختی را خواهد گرفت و باید برای تمامی احتمالات آمادگی داشته باشیم.