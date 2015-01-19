نازيبايی های رودخانه كارون قابل جبران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جانعلي خورشیدی عصر امروز در نطق پیش از دستور کار خود در هفتاد و یکمین نشست علنی شورای شهر اهواز اظهار كرد: رودخانه کارون به عنوان یکی از نقاط زیبای شهر اهواز دچار عواملی شده است که آن را نازیبا كرده اند اما این عوامل قابل جبران هستند اگر با برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر سازماندهی به دنبال جبران باشیم.

خورشیدی با اشاره به معضل بیکاری در شهر اهواز عنوان کرد: جوانان تحصیلکرده شهر اهواز دچار معضلی به نام بیکاری شده اند که این موضوع عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. کمبود زیرساخت های شهری، کمبود سرانه های فرهنگی، نبود برنامه ریزی مدون منجر به درگیری سرزمین خوزستان دروازه ورود تشیع با بافتی متشکل از اقوام اصیل و نجیب با جنگی نهان و پنهان از هر نظر شده است.

وی با تاکید بر ارزش کتابخوانی اظهار کرد: چنانچه ارزش کتاب را بفهمیم و بتوانیم کتاب و کتابخوانی را به عنوان یک ارزش تبیین كنيم می توانیم گامی در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد تفریحی بدون قلیان برداریم.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: متولیان امور فرهنگی از هیچ تلاشی در راستای افزایش روحیه نشاط و امید به زندگی در جامعه فروگذار نباشند.

خورشیدی ادامه داد: از فرماندار اهواز، متولیان امور بهداشت و سلامت، شهردار و مجموعه شورای شهر بابت شرکت در نشست هم اندیشی در خصوص مسائل بهداشت و سلامتی در شهر اهواز تشکر می کنم و خواهان توجهی ویژه به موضوع سرمایه گذاری در لایحه بودجه سال 94 در راستای شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر شهر اهواز هستم.

وی خواستار خروج روابط عمومی شهرداري اهواز از نقش اطلاع دهنده محض شد و اضافه کرد: روابط عمومی های سازمان ها و مناطق و ادارات پل ارتباطی بین مسئولان با مسئولان و مردم باشند و خود را تنها منحصر به اطلاع دادن فعالیت های سازمان متبوع خود نکنند.

خورشیدی تاکید کرد: خواستار توجه جدي به وضعیت پارک های موجود در شهر اهواز از نظر مهندسی ساخت، امکانات فنی، اصول عمرانی و مواردی که باید لحاظ شوند هستم.