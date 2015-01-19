جشن های انقلاب در خانه شهر کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی افزادی عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: اصل موضوع جلسه مربوط به آستانه ایام الله دهه فجر است که کمیته نهادها و سازمان ها و در واقع اداره جشن هایی که در ایام الله دهه فجر در دستگاه های دولتی و بخش دولتی انجام می شود برنامه ریزی اش با روابط عمومی های دستگاه ها است.

وی افزود: امسال انقلاب ما ۳۶ ساله می شود و اعتقاد بر این است که کشور و مملکتی که پایه و اساس آن ارزش های انقلابی هستند باید سنگ تمام گذاشته و این مراسم را با شکوه هر چه بیشتر برگزار کنند.

احمدی افزادی با بیان اینکه برای ارزیابی نظام در سطح بین الملل در خارج از مرزها بیشتر به جشن ها و مراسمات و حضور مردم در این مراسمات توجه می کنند، افزود: در استان کرمان به واسطه زحمات روابط عمومی ها و برنامه ریزی و هماهنگی، نظارت و اقدامات خوبی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شده است همه مراسمات ملی و مذهبی را به بهترین نحو ممکن برگزار می کنیم.

وی تصریح کرد: تاکید در برگزاری این جشن ها و مراسمات بر مردمی بودن آن ها است و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که در کنار مراسماتی که مردم می گیرند برای جشنواره انقلاب ما هم مراسمی در خور شان برگزار کنیم.

احمدی افزود: هر ساله به مدت ۱۰ شب در خانه شهر مراسماتی گرفته می شد که امسال هم طبق روال سال های قبل در ایام الله دهه فجر این مراسمات با ضوابط و رعایت شئون اسلامی برگزار می شود که امیدواریم در پایان دهه فجر بتوانیم یک جمع بندی و گردآوری خوبی از مجموعه این مراسمات داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: نسل اول انقلاب بالای ۶۰ قرار دارند و برخی بازنشسته شده اند و در خانه ها نشسته اند و هم اکنون مخاطب ما فرق کرده است و کسانی هستند که نه انقلاب را درک کرده اند و نه امام خمینی (ره) را دیده اند و جوانان دهه ۷۰ می باشند که در صف اول سیستم های اداری هم اکنون قرار دارند؛ باید برنامه هامان به گونه ای باشد که انگیزه این نسل را به انقلاب ایجاد شده تقویت کنیم و آن ها را هر چه بیشتر به آرمان های انقلاب نزدیک کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: برنامه های خانه شهر از ۱۲ بهمن ماه آغاز و ۲۲ بهمن ماه روز پیروزی انقلاب به اتمام می رسد.

وی ابراز داشت: سه شب از این شب ها از قبل برای برگزاری جشن رزرو شده است که چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه را اصناف و ۱۸ بهمن ماه را آموزش و پرورش و ۱۴ بهمن ماه را شورای هماهنگی رزرو کرده اند.

احمدی افزادی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه ها تا فردا به منظور اعلام برنامه های خود برای این ۱۰ شب فرصت دارند، افزود: جشن مردمی بوده و جشن هایی نیستند که درها بسته و عده ای خاص در جشن ها حضور پیدا کنند.

وی گفت: پیشنهاد می دهیم بعضی دستگاه ها به صورت مشترک نسبت به برگزاری جشن اقدام کنند چرا که هم متعاقبا هزینه برگزاری کمتر خواهد شد و هم برنامه ها با کیفیت بالاتری انجام می گیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان برگزاری نمایشگاه را در ایام الله دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان خدمات دستگاههای دولتی دانست و افزود: همچنین این ایام فرصتی برای مردم است که بتوانند انتقادات و نظرات خود را را نسبت به عملکرد دستگاه ها ارائه کنند.

وی از حضور چند وزیر دولت از جمله معاون اول ریاست جمهوری برای افتتاح دو طرح بزرگ و شاخص در استان کرمان در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: دستگاه های اجرایی پروژه های خود را اولویت بندی و به استانداری اعلام کنند تا اقدامات لازم برای اجرایی شدن این پروژه ها از طریق استانداری صورت گیرد.

احمدی افزادی با انتقاد از به روز نبودن برخی از سایت های دستگاه های اجرایی ابراز داشت: دستگاه ها نسبت به بروز رسانی و الکترونیکی کردن خدمات خود اقدامات لازم انجام دهند.

وی با بیان این مطلب که دستگاه ها باید پاسخگو باشند گفت: مردم در رابطه با مطالبی که از صدا و سیما، نشریات محلی و سایت ها مطرح می شود و از دستگاه مربوطه جواب می خواهند که دستگاه ها باید به طور جدی نسبت به مطالب مطرح شده حساس و پاسخگو باشند.

وی همچنین خواستار برگزاری نشست های خبری دستگاه های مختلف با رسانه ها شد و گفت: براساس بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری باید نیروهای متخصص و کارآمد در روابط عمومی ها بکار گرفته شوند.

اوی به تفاهم نامه های اقتصادی استان کرمان اشاره کرد و گفت: بسیاری از این تفاهم نامه ها به بهره برداری رسیده است و برخی تامین مالی و برخی اجرایی شده است و برخی دیگر هم هنوز در حال بررسی و مطالعه هستند.

وی افزود: روابط عمومی ها در این خصوص رصد کنند و یک عملکرد را از دستگاه به صورت شفاف ارائه داده و به مردم به صورت ملموس اطلاع رسانی کنند که چقدر پیشرفت داشته اند.