مطالبات ۱۱۸۰ کارگر نساجی مازندران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری در سالن کنفرانس فرمانداری قائم شهر افزود: پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان در احیای کارخانه نساجی نقش موثری دارد.

وی بیان کرد: مرحله دوم پرداخت مطالبات کارگران نساجی شاغل و قراردادی‌های خاتمه خدمت از امروز به مدت چهار روز آغاز شد.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه سرمایه کارخانه نساجی در خصوص افزایش اشتغال تا پایان سال آینده قول داد، گفت: در صورت حمایت دولت و راه اندازی بخش های چاپ و رنگرزی، ظرفیت اشتغال کارخانه نساجی مازندران به هزار نفر افزایش می یابد.

فرماندار قائم شهر در خصوص تعریض و ساخت جاده جویبار و جاده نظامی بدلیل تردد و ترافیک بالا و استقرار پارک جنگلی و دانشگاه نیازمند توجه ویژه و بودجه مناسب دارد.

محمدی تصریح کرد: سالن وزنه برداری بهداد سلیمی تا مرحله خرید سوله و فونداسیون پیشرفت فیزیکی دارد و با تامین بودجه این طرح به اتمام می رسد.

همچنین نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری از تلاش همه مسئولان استانی شهرستانی و نمایندگان مجلس برای پرداخت حقوق و مطالبات کارگران نساجی مازندران که یک معضل کهنه و آزار دهنده بود، تقدیر و تشکر کرد.

آیت‌الله علی معلمی تحقق این امر را حاصل پای کارآمدن اراده مشترک و غلبه اراده بر مشکل دانست و اظهارداشت: باید قدر این مردم را دانست و بر همه مدیران حکم است که در خدمت به این مردم کوشا باشند.