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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۵۸

دیباج:

هنر در حال حاضر در رسانه جایگاه ندارد

هنر در حال حاضر در رسانه جایگاه ندارد

ساری - رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور گفت: در حال حاضر هنر در رسانه جایگاه خود را پیدا نکرده است و نیاز به روزنامه یا رسانه در جامعه هنری حس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حوزه هنری مازندران، دکتر گودرزی دیباج در اولین نشست پژوهش در هنر، با محوریت « پژوهش در کشور، ضرورت ها، آسیب ها و چشم اندا، ضمن ارائه مباحثی در خصوص ضرورت پژوهش در هنر گفت: با توجه به کمبود چنین جلساتی در سطح کشور، شروع سلسله نشست های پژوهش در هنر، در حوزه هنری استان مازندران،  اتفاق فرخنده ای برای این استان محسوب می شود.  

وی ضمن آسیب شناسی در مقوله هنر و پژوهش در کشور گفت: وزن هنر در زندگی روزمره جامعه امروزی می بایست جایگاه خود را پیدا کند و جامعه به هنر و هنرمند احساس نیاز پیدا کند.

دیباج در ادامه تعامل هنر و رسانه را مورد بررسی قرار داد و گفت: در حال حاضر هنر در رسانه جایگاه خود را پیدا نکرده است و نیاز به روزنامه  و یا رسانه ای که مطالب  فرهنگی و هنری را انتشار دهد، در بین جامعه هنری امروزی حس می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای پرورش و رشد هنر می بایست از پایه و مقاطع پیش دبستانی وارد شد و نیاز دانش آموزان به شناخت مفاخر فرهنگی و هنری، نیز باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

وی در پایان گفت: تفکر و اندیشه هنری و استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان برای اداره کشور می تواند تاثیر گذار و سودمند باشد.

در پایان این نشست، با حضور دکتر دیباج، نمایشگاهی از آثار و تولیدات واحد هنرهای در رشته های خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، نقاشی و تصویرسازی افتتاح شد.

کد مطلب 2469599

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