شکست سنگین هندبال ایران برابر کرواسی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال مردان جهان شامگاه امروز دوشنبه به میزبانی شهر دوحه با دیدار تیم های ایران و کرواسی پیگیری شد که در پایان تیم ایران با نتیجه 22 بر 41 نتیجه را به حریف واگذار کرد.

شاگردان ماچک که در دو بازی ابتدایی خود برابر مقدونیه و بوسنی واگذار کرده بودند، برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات جام جهانی هم شکست را پذیرا شدند. تیم ایران در این مسابقه نمایش خوبی داشت اما نتوانست برابر کروات ها راه به جایی ببرد.

تیم ملی هندبال ایران که برای نخستین بار در جام جهانی شرکت کرده است، در ادامه رقابت های مقدماتی این مسابقات روز چهارشنبه به مصاف تیم ملی اتریش خواهد رفت. آخرین دیدار ایران هم برابر تونس خواهد بود.