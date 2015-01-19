۲۰واحد آموزشی فرسوده در پلدختر وجود دارد/ بدهی ۶۰۰میلیونی آب، برق وگاز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افتخاری عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش پلدختر افزود: متاسفانه آموزش و پرورش پلدختر ۶۰۰ میلیون ریال در زمینه آب، برق و گاز به دستگاهای خدمات رسان بدهکار است که این بدهی ها به سال های ۸۸ به بعد برمی گردد.

وی گفت: آموزش و پرورش شهرستان پلدختر از نظر مالی دارای مشکلات عدیده ای است که در جلسات تشکیل شده تا کنون تصمیم خاصی در راستای رفع این مشکلات گرفته نشده و مشکلات به قوت خود باقی است.

افتخاری افزود: بیش از ۲۰ واحد آموزشی کلنگی و فرسوده در شهرستان پلدختر وجود دارد که نیاز به بازسازی دارند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی روستایی این شهرستان با مشکلات بهداشتی مواجه هستند.

افتخاری افزود: حدود ۹۰ درصد مدارس شهری پلدختر مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی هستند.

وی بر لزوم همکاری مردم با آموزش و پرورش پلدختر تاکید کرد و افزود: آموزش و پرورش در همه زمینه ها نیاز به کمک‌های مردمی دارد و نقش مردم در اجرا، نظارت و تکمیل برنامه های این دستگاه بسیار راهگشا است.

فرماندار پلدختر نیز در این جلسه اظهار داشت: توانمندی انسان ها به دانایی آنها است و اگر ما بتوانیم دانایی محوری را در آموزش و پرورش نهادینه کنیم و در دانش آموزان را با سواد پرورش دهیم در مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشته ایم.

قدرت اله ترابی نژاد نیروی انسانی را محور توسعه دانست و گفت: کارهای فوق برنامه در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد و به وضعیت بهداشتی مدارس روستایی شهرستان نیز بیشتر توجه شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پلدختر تلاش آموزش و پرورش این شهرستان را قابل تحسین دانست و افزود: جای برگزاری مسابقات علمی در این شهرستان خالی است که باید مسابقات علمی بین مدارس را برگزار کنیم و یک جنب و جوش خوبی در این زمینه ایجاد شود.

ترابی نژاد بر ضرورت سرمایه گذاری برای بهبود رتبه های کنکور در این شهرستان تاکید کرد و افزود: باید وضعیت موجود در شهرستان پلدختر را ارتقا دهیم تا طی سال آینده در قبولی کنکور جهشی خوبی داشته باشیم.

امام جمعه پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه معلمی شغل انبیاست، عنوان کرد: معلمان در تربیت و پرورش دانش آموزان و در نتیجه تعالی جامعه تاثیر گذار هستند.

حجت الاسلام علی محمد لروند با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، این امر را بسترساز شکوفایی قابلیتها و ظرفیتهای شهرستان در حوزه منابع انسانی دانست.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت بهره گیری از مشارکت اولیای دانش آموزان در ارتقای سطح کیفی فعالیتها در مدارس تاکید کرد و خواستار نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات اولیای دانش آموزان در مدارس شد.

امام جمعه پلدختر همچنین با اشاره به قرارگیری در آستانه ایام دهه فجر، بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه های این ایام در مدارس تاکید کرد.

بنابر این گزارش در پایان جلسه شورای آموزش و پرورش پلدختر از پنج نفر عضو سابق این شورا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.