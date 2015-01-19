تصاحب باغ پسته با ۴۰۰۰ اصله درخت توسط بانک در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان با بیان اینكه در موضوع فریضه واجب امر به معروف و نهی از منكر باید آثار عملی از خود نشان دهیم گفت: خروجی جلسات شورای امر به معروف و نهی از منكر ملموس باشد و فقط به برگزاری جلسه اكتفا نشود.

وی تصریح كرد: وحدت بزرگترین معروف و خدمت به امر به معروف و نهی از منكر یك افتخار است كه باید قدر آن را بدانیم.

نباید در مقابل بعضی كارها سكوت اختیار كرد

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان دامغان با تاکید بر اینكه نباید در مقابل بعضی كارها سكوت اختیار كرد افزود: تصاحب یك باغ پسته با چهار هزار اصله درخت از سوی یكی از بانك های عامل به دلیل بدهكاری بانكی كه منجر به خشك شدن درختان شد قابل قبول نیست و نباید در مقابل مال مردم به این وضع سكوت اختیار کرد.

ترابی با طرح این سوال که چرا بانكی كه این باغ را تصاحب كرده با مدیریت مناسب از درختان و سرمایه مردم مراقبت نکرده و باعث خشك شدن آن شده است، افزود: بانک در این مدت حتی اجازه سركشی كسی را به باغ نداده است.

وی گفت: بهترین كار برای حل مشكلات مردم قبل اینكه كارها پیچیده شود از راه كدخدامنشانه بسیار پسندیده است و باید این فرهنگ صلح و آشتی ترویج و گسترش یابد.

بازدید از ۳۰ دستگاه اجرایی دامغان در راستای صیانت از حقوق شهروندی

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: با تشكیل گروه های مختلف و به ریاست معاونت سیاسی امنیتی فرماندار در راستای صیانت از حقوق شهروندی، ۳۰ دستگاه اجرایی شهرستان مورد بازدید قرار گرفتند.

علی اصغر مجد افزود: در بحث صیانت از حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع مدیریت عالی شهرستان می كوشد اقدامات لازم را انجام دهد و رضایت مردم را جلب كند.

وی گفت: ۱۷ دستگاه اجرایی شهرستان دامغان عضو اصلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر هستند و مصوبات جلسات باید اجرای شود و گزارشات و اقداماتی كه در باب احیای این فریضه انجام می دهند را به دبیرخانه گزارش كنند.

سرهنگ پاسدار سید محمدرضا حسینی فرمانده سپاه ناحیه دامغان نیز در این جلسه پیرامون برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضاء، تشكیل شورای امر به معروف و نهی از منكر اصناف، هیئت ها و كارخانجات، برگزاری نشست های بصیرتی و نبود مكان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر در شهرستان به تفضیل مطالبی بیان كرد و دیگر اعضا نیز دیدگاه ها و نظرات خود را ارائه دادند.